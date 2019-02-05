Вибори-2019: ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів



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Кандидатами у президенти стали Віктор Кривенко від партії «Народний рух України», Сергій Кривонос від партії «Воїни АТО» та самовисуванці Сергій Носенко і Руслан Ригованов

Зараз зареєстровано вже 34 кандидати у президенти

Центральна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох осіб кандидатами на пост президента України на чергових виборах 31 березня 2019 року. Відповідне рішення було прийнято під час чергового засідання ЦВК 5 лютого.

Так, сьогодні комісія зареєструвала кандидатами Віктора Кривенко, який висувається від партії «Народний рух України» та Сергія Кривоноса від партії «Воїни АТО». Окрім того, комісія зареєструвала двох самовисуванців Сергія Носенка та Руслана Ригованова.

«Пропонується зареєструвати кандидатом Сергія Кривоноса, проживає у місті Києві, безпартійний, суб'єкт висування політична партія «Воїни АТО», - зачитала постанову член ЦВК Ірина Єфремова.

За словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, рішення про реєстрацію кандидатів прийняті одноголосно. Присутнім на засіданні були вручені посвідчення кандидата.