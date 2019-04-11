Волкер нагадав, що США не підтримують когось із кандидатів у президенти України



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Говорячи про питання безпеки, Волкер наголосив на необхідності виконання Мінських домовленостей

США не підтримують жодного з кандидатів у президенти України, але виступають за дотримання принципів.

Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в своєму відео-зверненні на Київському безпековому форумі в четвер.

«Ми вітаємо український народ з успішним проведенням першого туру виборів президента. Бажаємо вам успіхів у проведенні другого туру президентських виборів, а також парламентських восени. Традиційно США не висловлюють підтримку жодному з кандидатів на виборах, втім виступають за дотримання принципів», - сказав Волкер.

За його словами, США підтримують Україну в розвитку основ демократії, економічних реформах, боротьбі проти корупції і розвитку сильної суверенної безпечної держави.

Говорячи про питання безпеки, Волкер наголосив на необхідності виконання Мінських домовленостей.

«На наше чітке переконання, Мінські угоди повинні бути повною мірою реалізовані. До сих пір Росія не виявляла бажання це зробити. Але ми і далі готові до участі, до того щоб зробити все можливе для сприяння переговорам, введення миротворців, щоб допомогти жителям сходу України повернутися до мирного життя», - підкреслив представник США.

Він заявив, що США прагнуть до проведення переговорів, які відновлять суверенітет і територіальну цілісність України відповідно до Мінських домовленостей.

«Слід також здійснити політичні кроки в рамках Мінських угод. Україна зробила багато в цьому напрямку. І якщо вдасться створити необхідні умови безпеки, ми будемо мати можливість рухатися в такому напрямку», - підсумував Волкер.

Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, президент Петро Порошенко виступив на безпековому форумі у Києві. Зокрема, він нагадав про вплив Росії на українські вибори.

Група «Рейтинг» опублікувала результати опитування, проведеного після першого туру голосування на виборах президента, згідно з якими дві третини усіх опитаних вважають, що виборці Володимира Зеленського своїм голосуванням висловлюють протест існуючій ситуації в Україні. Водночас кожен четвертий опитаний вважає, що виборці Порошенка голосують проти Путіна (серед виборців діючого президента таких 40%).

Джерело: Інтерфакс-Україна