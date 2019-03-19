Волкер: Росія лише виграє, якщо Україна стане членом НАТО



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Спеціальний представник США Курт Волкер

За словами Волкера, членство України в НАТО залежить від двох складових

Приєднання України до НАТО лише принесе користь для Російської Федерації, як це відбулося, наприклад, у випадку з членством сусідніх з Росією країн Балтії.

Таке переконання висловив у понеділок спеціальний представник США в переговорах по Україні Курт Волкер.

«Росія прийняла як факт і, на мою думку, по суті, виграла від членства в НАТО Естонії, Латвії, Литви, - зауважив Волкер. – Вони тепер незалежні держави, вони є частиною Європейського Союзу, частиною НАТО, і вони є чудовими сусідами для Росії».

Він підкреслив, що РФ із сусідніми країнами-членами Альянсу має мир «без насильства», нормальні торгівельні відносини та економічний розвиток.

«Тому я сподіваюся, що Росія подивиться на всіх своїх сусідів і замість того відчуття, що треба обмежити їхній вибір, перешкодити їм реалізовувати їхні прагнення – замість цього побачить, що успішні сусіди також допомагають зробити Росію успішною», - зауважив Волкер.

Обговорюючи перспективи євроатлантичної інтеграції України, американський дипломат нагадав що НАТО є послідовним у плані відданості заявам Бухарестського саміту 2008 року, зокрема, що Україна стане членом Альянсу.

Водночас, за його словами, членство України залежить від двох складових. По-перше, наскільки швидко країна доб'ється прогресу у втіленні необхідних реформ, щоб відповідати стандартам НАТО. А, по-друге, наскільки швидко сам Альянс дійде консенсусу щодо приєднання України.

«Важливо те, що в НАТО, в принципі, заявили про таку готовність, і що Україна продовжує дотримуватися цих стандартів, і коли прийде час, це стане можливим», - зауважив спецпредставник США.

Також Волкео пообіцяв, що санкції проти Росії періодично посилюватимуться, якщо вона не піде з Криму та Донбасу.

Нагадаємо, 18 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що розширення НАТО не є провокацією.

До слова, президент Петро Порошенко на саміті НАТО поставить питання про План дій щодо членства України.

Джерело: Укрінформ