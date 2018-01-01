Волкер: США не вестимуть переговори без України
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Волкер відзначив, що вчорашня тиша на лінії зіткнення свідчить, що з політичною волею мир можливий
США не будуть вести переговори про Україну без України. Таку думку висловив спецпредставник США з питань України Курт Волкер напередодні своєї зустрічі з помічником президента РФ Владиславом Сурковим у Дубаї, йдеться у повідомленні американського дипломата у Twitter.
«США не будуть вести переговори про Україну без України. Я залишаюсь у тісній координації з моїми українськими колегами в Адміністрації Президента, Міністерстві закордонних справ та Верховній Раді України, а також моїми французькими та німецькими коллегами», - зазначив він.
Крім цього, Волкер відзначив, що вчорашня тиша на лінії зіткнення свідчить, що з політичною волею мир можливий.
«Вчора було відсутнє порушення припинення вогню, яке показує, що можливий мир з політичною волею», - йдеться в повідомленні.
I told @PolianskaRS of @RFERL that the U.S. will not negotiate about Ukraine without Ukraine. I stay closely coordinated with my Ukrainian counterparts in @TheBankova, @MFA_Ukraine + @ua_parliament and my + colleagues. pic.twitter.com/wUCnUa05Z6— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 24 січня 2018 р.
Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олександр Турчинов і Курт Волкер обговорили санкції проти Росії
Напередодні срезидент України Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером.
До слова, спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер не поїде на Донбас через погіршення погодних умов.
Нагадаємо, 23 січня Волкер зустрівся з начальником Генштабу ЗСУ.
26 січня Волкер планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї. Зазначається, що під час переговорів сторони говоритимуть про стан конфлікту на cході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.