Волкер: США не вестимуть переговори без України

США не будуть вести переговори про Україну без України. Таку думку висловив спецпредставник США з питань України Курт Волкер напередодні своєї зустрічі з помічником президента РФ Владиславом Сурковим у Дубаї, йдеться у повідомленні американського дипломата у Twitter.

«США не будуть вести переговори про Україну без України. Я залишаюсь у тісній координації з моїми українськими колегами в Адміністрації Президента, Міністерстві закордонних справ та Верховній Раді України, а також моїми французькими та німецькими коллегами», - зазначив він.

Крім цього, Волкер відзначив, що вчорашня тиша на лінії зіткнення свідчить, що з політичною волею мир можливий.

«Вчора було відсутнє порушення припинення вогню, яке показує, що можливий мир з політичною волею», - йдеться в повідомленні.

I told @PolianskaRS of @RFERL that the U.S. will not negotiate about Ukraine without Ukraine. I stay closely coordinated with my Ukrainian counterparts in @TheBankova, @MFA_Ukraine + @ua_parliament and my + colleagues. pic.twitter.com/wUCnUa05Z6