У США вакцину від Covid-19 почнуть постачати на наступному тижні, – Трамп

Перші партії вакцини призначені для медичних працівників і людей похилого віку, – підкреслив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що поставки вакцини від COVID-19 у країні почнуться вже наступного тижня або через тиждень. Про це він сказав під час спілкування в форматі відеоконференції з американськими військовими в п'ятницю, 27 листопада.

За його словами, перші партії вакцини будуть призначені для тих, хто перебуває на «передовій лінії», медичних працівників і людей похилого віку.

Відзначимо, що раніше про готовність вакцин від коронавірусу оголосили американські компанії Pfizer, BioNtech, Moderna і AstraZeneca.

Нагадаємо, що ВООЗ побачила «світло в кінці тунелю» у боротьбі з пандемією коронавірусу.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Вакцина від коронавірусу Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У заяві університету наголошується, що коли добровольці отримували дві повні дози з інтервалом не менше місяця, ефективність вакцини становила 62%, проте цей показник зростав до 90% серед тих, хто отримував половину дози, а потім - повну.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.