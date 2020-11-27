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    У світі

    У США вакцину від Covid-19 почнуть постачати на наступному тижні, – Трамп

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    Трамп обіцяє почати поставки вакцини від COVID-19 на наступному тижні - У США вакцину від Covid-19 почнуть постачати на наступному тижні, – Трамп
    Трамп обіцяє почати поставки вакцини від COVID-19 на наступному тижні
    Фото: pixabay.com

    Перші партії вакцини призначені для медичних працівників і людей похилого віку, – підкреслив Трамп

    Президент США Дональд Трамп заявив, що поставки вакцини від COVID-19 у країні почнуться вже наступного тижня або через тиждень. Про це він сказав під час спілкування в форматі відеоконференції з американськими військовими в п'ятницю, 27 листопада.

    За його словами, перші партії вакцини будуть призначені для тих, хто перебуває на «передовій лінії», медичних працівників і людей похилого віку.

    Відзначимо, що раніше про готовність вакцин від коронавірусу оголосили американські компанії Pfizer, BioNtech, Moderna і AstraZeneca.

    Нагадаємо, що ВООЗ побачила «світло в кінці тунелю» у боротьбі з пандемією коронавірусу.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    Вакцина від коронавірусу Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.  

    У заяві університету наголошується, що коли добровольці отримували дві повні дози з інтервалом не менше місяця, ефективність вакцини становила 62%, проте цей показник зростав до 90% серед тих, хто отримував половину дози, а потім - повну.

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Теги: США Дональд Трамп добровольці президент вакцинація населення ВООЗ
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