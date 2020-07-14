Литва включила Україну в список країн, громадянам яких потрібно провести 14 днів в ізоляції



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Литва доповнила список країн, при в'їзді з яких потрібна ізоляція: серед них Україна

Загалом до списку включили 63 країни, в яких за останні 14 днів коронавірус виявили більше ніж у 25 осіб на 100 тисяч жителів

У Литві оновили список країн, приїжджим з яких потрібно провести 14 днів в ізоляції через коронавірус. У цьому списку — Україна.

Про це повідомляє Delfi.

Загалом до списку включили 63 країни, в яких за останні 14 днів коронавірус виявили більше ніж у 25 осіб на 100 тисяч жителів.

Люди, які повернулися з таких країн, протягом 24 годин повинні передати свої дані фахівцям Національного центру громадської охорони здоров’я. Всі вони повинні провести в ізоляції 14 днів, навіть якщо їхали через ці країни транзитом.

Такий порядок поширюється і на громадян Литви, які приїхали з цих країн, та на іноземців, у яких є дозвіл на в'їзд до Литви.

За останніми даними в Литві зареєстровано 1874 випадки зараження коронавірусом. 79 пацієнтів померли.