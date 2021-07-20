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    Covid-19 в Україні: за добу зафіксували шість сотень нових хворих

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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві - Covid-19 в Україні: за добу зафіксували шість сотень нових хворих
    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві
    Фото: ЕРА

    Число тих, хто одужав від коронавірусу, за добу не перевищило кількість нових інфікованих

    За минулу добу, 19 липня, в Україні зафіксовано 598 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (із них дітей – 23, медпрацівників – 13). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 279 осіб;
    • летальних випадків – 25;
    • одужало – 540 осіб;

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 21 459 осіб,
    • методом ІФА – 8 387 осіб,
    • експрес-тестами – 12 565 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 245 275 осіб;
    • одужало – 2 181 925 осіб;
    • летальних випадків – 52 756;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 182 527.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

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    Нагадаємо, кількість випадків коронавірусу у світі на сьогодні – 191,7 мільйона.

    До слова, за добу 18 липня жодного нового випадку зараження коронавірусом в Україні не виявлено у п’яти областях.

    Тим часом вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової, всі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.

    Читайте також: Вірусологиня з Меріленда Юлія Петрова: «До осені Україні слід вакцинувати принаймні 30% населення»
    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Covid-19 в Україні: за добу зафіксували шість сотень нових хворих