Covid-19 в Україні: за добу зафіксували шість сотень нових хворих
Число тих, хто одужав від коронавірусу, за добу не перевищило кількість нових інфікованих
За минулу добу, 19 липня, в Україні зафіксовано 598 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (із них дітей – 23, медпрацівників – 13). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 279 осіб;
- летальних випадків – 25;
- одужало – 540 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 21 459 осіб,
- методом ІФА – 8 387 осіб,
- експрес-тестами – 12 565 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 245 275 осіб;
- одужало – 2 181 925 осіб;
- летальних випадків – 52 756;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 182 527.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.
Нагадаємо, кількість випадків коронавірусу у світі на сьогодні – 191,7 мільйона.
До слова, за добу 18 липня жодного нового випадку зараження коронавірусом в Україні не виявлено у п’яти областях.
Тим часом вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової, всі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.