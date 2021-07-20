Covid-19 в Україні: за добу зафіксували шість сотень нових хворих

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

Число тих, хто одужав від коронавірусу, за добу не перевищило кількість нових інфікованих

За минулу добу, 19 липня, в Україні зафіксовано 598 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (із них дітей – 23, медпрацівників – 13). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 279 осіб;

летальних випадків – 25;

одужало – 540 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 21 459 осіб,

методом ІФА – 8 387 осіб,

експрес-тестами – 12 565 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 245 275 осіб;

одужало – 2 181 925 осіб;

летальних випадків – 52 756;

проведено ПЛР-тестувань – 11 182 527.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

Нагадаємо, кількість випадків коронавірусу у світі на сьогодні – 191,7 мільйона.

До слова, за добу 18 липня жодного нового випадку зараження коронавірусом в Україні не виявлено у п’яти областях.

Тим часом вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової, всі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.