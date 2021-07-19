ВООЗ попередила про поширення нових штамів коронавірусу

Чим більше копій вірусу створюється, тим більше виникає його мутацій

Нинішня ситуація з Covid-19 у світі свідчить про те, що пандемія не закінчилася

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що світові загрожує поширення нових і небезпечніших штамів Sars-CoV-2. Окрім цього, вони можуть виявитися складнішими для контролю. Про це написав Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебресус у Twitter.

Нинішня ситуація з Covid-19 у світі свідчить про те, що пандемія не закінчилася.

За його словами, на планеті можуть виникнути раніше невідомі небезпечні штами коронавірусу.

Коронавірус Sars CoV-2 є РНК-вірусом. Простіше кажучи, це сукупність генетичного матеріалу, упакованого всередину білкової оболонки. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини.

Чим більше копій вірусу створюється, тим більше виникає його мутацій. Їхня основна мета – виживання. Еволюційно залишаються найсильніші варіанти, які здатні протистояти імунітету та ті, що легше інфікують. Таким чином найсильніші популяції вірусів витісняють слабших.

Інтенсивна мутація коронавірусу цілком природна і більшість нових варіантів не становлять небезпеки.

Тим часом, вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової усі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.