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    ВООЗ попередила про поширення нових штамів коронавірусу

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    Чим більше копій вірусу створюється, тим більше виникає його мутацій - ВООЗ попередила про поширення нових штамів коронавірусу
    Чим більше копій вірусу створюється, тим більше виникає його мутацій
    Фото: з відкритих джерел

    Нинішня ситуація з Covid-19 у світі свідчить про те, що пандемія не закінчилася

    Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що світові загрожує поширення нових і небезпечніших штамів Sars-CoV-2. Окрім цього, вони можуть виявитися складнішими для контролю. Про це написав Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебресус у Twitter.

    Нинішня ситуація з Covid-19 у світі свідчить про те, що пандемія не закінчилася.

    За його словами, на планеті можуть виникнути раніше невідомі небезпечні штами коронавірусу.

    Коронавірус Sars CoV-2 є РНК-вірусом. Простіше кажучи, це сукупність генетичного матеріалу, упакованого всередину білкової оболонки. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини.

    Чим більше копій вірусу створюється, тим більше виникає його мутацій. Їхня основна мета – виживання. Еволюційно залишаються найсильніші варіанти, які здатні протистояти імунітету та ті, що легше інфікують. Таким чином найсильніші популяції вірусів витісняють слабших.

    Інтенсивна мутація коронавірусу цілком природна і більшість нових варіантів не становлять небезпеки.

    Тим часом, вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової усі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.

    Читайте також: Вірусологиня з Меріленда Юлія Петрова: «До осені Україні слід вакцинувати принаймні 30% населення»
    Теги: США Twitter населення вірус ВООЗ коронавірус
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    ВООЗ попередила про поширення нових штамів коронавірусу