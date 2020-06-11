Як рахувати смертність від коронавірусу. ВООЗ анонсувала зміни



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У світі від початку пандемії коронавірусу станом на 11 червня зафіксовано 7 357 794 випадків захворювання (+120 701 за добу)

Методика ВООЗ підрахунку смертей від коронавіруса враховує випадки, коли інфекція Covid-19 привела до ускладнення основного захворювання, що стало причиною смерті пацієнта

У Всесвітній організації охорони здоров’я анонсували зміни щодо підрахунку смертей від коронавіруса у багатьох країнах. Про це заявила глава технічної групи підрозділи надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхов, передає РІА Новини.

За словами Ван Керкхов, зміни у пірахунках призведуть до того, що у даних про кількість загиблих також відбудуться зміни. «Я думаю, можна сказати, що в ряді країн вже йдуть ревізії кількості смертей. Важливо прийняти той факт, що таке може трапитися», - пояснила фахівець ВООЗ.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан в свою чергу заявив, що в Росії показник смертності від коронавіруса на тлі загальної кількості зафіксованих випадків інфікування виглядає незвично низьким.

У Росії запевняють, що перейшли на нову, засновану на принципах ВООЗ, методику підрахунку смертей від коронавіруса, де враховуються ті випадки, коли інфекція Covid-19 привела до ускладнення основного захворювання, що стало причиною смерті пацієнта.

У світі від початку пандемії коронавірусу станом на 11 червня зафіксовано 7 357 794 випадків захворювання (+120 701 за добу). Жертвами хвороби на сьогодні стали 416 116 тисяч людей (+4939 за добу). Водночас, 3 454 712 хворих на сьогодні одужали (+84 343 за добу). Найбільше випадків зараження зафіксовано у США (1 999 900), Бразилії (772 416), Росії (493 023), Великій Британії (291 588) та Індії (276 583).

До відома, в Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано вже понад 29 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За останню добу - 689 нових інфікованих, що є рекордним добовим приростом кількості хворих. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини. Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.