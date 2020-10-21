  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Прикарпатті розслідують смерть від коронавірусу 8-річної дитини

    • Розсилка
    Випадок смерті 8-річного хлопця від коронавірусу розслідують - На Прикарпатті розслідують смерть від коронавірусу 8-річної дитини
    Випадок смерті 8-річного хлопця від коронавірусу розслідують

    Хлопчик був госпіталізований в дуже важкому стані – з пневмонією та ускладненнями

    В Івано-Франківській ОДА створили комісію щодо розслідування випадку смерті 8-річного хлопця від коронавірусу.

    Про це повідомив заступник директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Дзьомбак, пише Галичина.

    За його словами, у дитини були супутні соматичні захворювання.

    Нагадаємо, що 17 жовтня у Коломиї у лікарні помер 8-річний вихованець Печеніжинської школи-інтернату.

    Хлопчик 8 років був відразу госпіталізований в реанімаційне відділення у четвер ввечері, 15 жовтня.

    діти Івано-Франківщина смерть розслідування Максим Степанов коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies