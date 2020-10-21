На Прикарпатті розслідують смерть від коронавірусу 8-річної дитини



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Випадок смерті 8-річного хлопця від коронавірусу розслідують

Хлопчик був госпіталізований в дуже важкому стані – з пневмонією та ускладненнями

В Івано-Франківській ОДА створили комісію щодо розслідування випадку смерті 8-річного хлопця від коронавірусу.

Про це повідомив заступник директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Дзьомбак, пише Галичина.

За його словами, у дитини були супутні соматичні захворювання.

Нагадаємо, що 17 жовтня у Коломиї у лікарні помер 8-річний вихованець Печеніжинської школи-інтернату.

Хлопчик 8 років був відразу госпіталізований в реанімаційне відділення у четвер ввечері, 15 жовтня.

«Він був госпіталізований в дуже важкому стані – з пневмонією та ускладненнями. Був підключений до апарату ШВЛ. Лікарі боролися за його стан. У п'ятницю був зроблений ПЛР – підтверджено Covid-19. Але, на жаль, в суботу він помер. Лікарі не змогли його врятувати», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.