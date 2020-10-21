На Прикарпатті розслідують смерть від коронавірусу 8-річної дитини
Хлопчик був госпіталізований в дуже важкому стані – з пневмонією та ускладненнями
В Івано-Франківській ОДА створили комісію щодо розслідування випадку смерті 8-річного хлопця від коронавірусу.
Про це повідомив заступник директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Дзьомбак, пише Галичина.
За його словами, у дитини були супутні соматичні захворювання.
Нагадаємо, що 17 жовтня у Коломиї у лікарні помер 8-річний вихованець Печеніжинської школи-інтернату.
Хлопчик 8 років був відразу госпіталізований в реанімаційне відділення у четвер ввечері, 15 жовтня.