Президент Болгарії пішов на карантин після контакту з хворим на Covid-19



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Румен Радев Фото: ВТА

Радев контактував з болгарським військовим, який отримав позитивний тест на коронавірус

Президент Болгарії Румен Радев повернувся з офіційної поїздки до Естонії та пішов на карантин після контакту з хворим на Covid-19.

Радев відвідував Естонію для участі в інвестиційному форумі. Та поїздку довелося перервати.

Як 20 жовтня повідомив міністр охорони здоров’я країни Костадін Ангелов, 16 жовтня Радев контактував з болгарським військовим, який отримав позитивний тест на коронавірус.

Радев, який переважно виконує церемоніальні обов’язки, заявив, що востаннє отримав негативний тест на коронавірус 19 жовтня.

До слова, Європейський Союз вперше оприлюднив мапу поділу країн Шенгену на кольорові зони за ситуацією з коронавірусом, яка слугуватиме орієнтиром для урядів країн у рішеннях щодо обмежень на перетин кордонів у межах Шенгенської зони.