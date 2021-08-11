ВООЗ заспокоює: ковід-штам «Йота» є менш небезпечним за «Дельту»

У районах США, де більшість випадків були пов'язані з «Йотою», вже починає домінувати штам «Дельта»

Попередні дані, отримані з Нью-Йорка, свідчать про те, що «Йота» не призводить до більш тяжкого захворювання

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що штам «Йота» є менш небезпечним, ніж інший варіант коронавірусу під назвою «Дельта». Попередні дослідження вказують на те, що «Йота» не викликає серйозного захворювання. Про це повідомила під час брифінгу в Женеві експертка ВООЗ Марія Ван Керхове.

«Попередні дані, отримані з Нью-Йорка, свідчать про те, що цей варіант («Йота», – ред.) не призводить до більш тяжкого захворювання та не призводить до більш серйозного спалаху заражень», – сказала вона.

Експертка ВООЗ додала, що у районах США, де більшість випадків були пов'язані з «Йотою», вже починає домінувати штам «Дельта».

«Таким чином, варіант «Дельта», здається, переважає над варіантом «Йота», – резюмувала Ван Керхове.

Нагадаємо, в США виявили новий небезпечний штам коронавірусу з високою летальністю. Повідомлялося, що штам, названий «Йота», має летальність до 82%.

Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні діагностовано коронавірус у 1122 осіб. Днем раніше було виявлено менше 800 нових ковід-хворих.

До слова, вчені виявили у пацієнтів з довгостроковими порушеннями пам'яті, які виникають після коронавірусної інфекції, збої в життєдіяльності деяких типів Т-клітин, що грають важливу роль в придбаному імунній відповіді.

Також зазначимо, що китайська вакцина CoronaVac показала понад 83% ефективності.

На думку головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, Європа затягує з реєстрацією антиковідного препарату CoronaVac від китайського виробника Sinovac через негативне ставлення до виробника.

У Моршині, де дві третини населення щепили вакциною CoronaVac, другий місяць поспіль не зафіксовано жодного хворого на коронавірус.