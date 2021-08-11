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    Темпи вакцинації в Україні перевищують світові та європейські – МОЗ

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    Глава МОЗ закликав українців вакцинуватись і захистити себе від можливих тяжких наслідків коронавірусу - Темпи вакцинації в Україні перевищують світові та європейські – МОЗ

    Глава МОЗ закликав українців вакцинуватись і захистити себе від можливих тяжких наслідків коронавірусу

    Фото: glavcom.ua

    Навантаження на систему охорони здоров’я наразі є контрольованим

    Наразі темпи вакцинації від Covid-19 в Україні перевищують світові та європейські. Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

    «Темпи вакцинації в Україні продовжують зростати. За останній тиждень кількість проведених щеплень в Україні зросла на 10%. Наразі ми вакцинуємось із вищими темпами за світові та європейські. Закликаю усіх вакцинуватись і захистити себе від можливих тяжких наслідків коронавірусу», – заявив Ляшко.

    Також він зазначив, що навантаження на систему охорони здоров’я наразі є контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 13%, ліжка з киснем – на 9%, апарати штучної вентиляції легень – на 3%. Тому країна продовжує залишатись у «зеленому» рівні епідемічної небезпеки.

    Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 1 жовтня.

    Раніше глава МОЗ назвав термін продовження карантину в Україні. Віктор Ляшко заявив, що у випадку, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес розпочнеться без будь-яких карантинних обмежень, лише з тими карантинними правилами для всіх громадських закладів.

    Крім того, головний санлікар відреагував на чутки про вересневий локдаун. «Ситуація погіршується в окремих регіонах, але загалом причин говорити про погіршення ситуації немає», – наголосив Кузін.

    Натомість українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Україна щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    Темпи вакцинації в Україні перевищують світові та європейські – МОЗ