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    Нідерландські вчені навчили бджіл за кілька секунд визначати Covid-19

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    Вчені навчили бджіл відчувати запах коронавірусу - Нідерландські вчені навчили бджіл за кілька секунд визначати Covid-19
    Вчені навчили бджіл відчувати запах коронавірусу
    Фото: Pixybay

    Бджоли, як і собаки, можуть навчитися визначати запахи

    Учені з Нідерландів дресирували бджіл, даючи їм ласощі кожен раз, коли вони піддавалися запаху норки, зараженої Covid-19 .

    Дослідження, яке було опубліковано в Business Insider, проводилися на більш ніж на 150 бджолах в біо-ветеринарній дослідницькій лабораторії університету Вагенінген.

    Фахівці годували комах розчином з цукру з водою після контакту з інфікованою норкою. Крім того, коли бджоли піддавалися впливу незараженої зразка, вони не отримували винагороду.

    Насамкінець бджоли змогли ідентифікувати заражений зразок протягом декількох секунд, а потім висували язика, як годинник, щоб зібрати цукрову воду.

    Бджоли – не перші представники фауни, які виявляють Covid-19 за запахом. Дослідники також навчили собак розрізняти позитивні і негативні зразки Covid-19 з людської слини або поту з досить високою точністю.

    Це пов'язано з тим, що через метаболічні зміни, викликані коронавірусом, запах рідин організму інфікованої людини трохи відрізняється від запаху неінфікованої. Але дослідники досі не впевнені, чи є тварини кращим вибором для виявлення випадків Covid-19 поза лабораторією.

    Водночас, деякі тварини можуть бути корисні для ідентифікації Covid-19 в місцях або країнах, в яких високотехнологічного лабораторного обладнання мало або воно недоступно.

    До слова, литовська компанія Northway Biotech, що розташована у Вільнюсі, заявила, що за співпраці зі швейцарськими колегами створила ліки проти Covid-19. Рівень ефективності препарату стане відомий уже цього року.

    Теги: Нідерланди тварини наука ліки коронавірус бджоли
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