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    Ворог готується до наступу на Сумщину – Данілов

    На території Сумської області готуються до великих боїв&nbsp; - Ворог готується до наступу на Сумщину – Данілов

    На території Сумської області готуються до великих боїв 

    Фото: defence-ua.com

    Війська агресора проводять передислокацію

    Великі бої можуть початися на території Сумської області. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

    «Те, що стосується маневрів, які в них там на Сумщині були, це передислокація на сьогоднішній день. Ще раз наголошую: там найближчим часом очікують великі бої за нашу країну. Ми готуємось, готуються наші Збройні Сили, готується все наше суспільство для того, щоб дати опір цьому агресору, цим рашистам, які продовжують пхатися на нашу землю. І я нікого б не заспокоював, що це минеться за день, за два, за тиждень.

    Це дуже небезпечна ситуація. Поки ворог не буде розбитий, почуватись спокійно нема від чого. Нам треба перемога і вона обов’язково буде», – зазначив секретар РНБО під час телемарафону.

    Нагадаємо, що согодні Генштаб Збройних сил України повідомив про відведення військ окупанта від міста Суми.

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    Теги: росія коаліція окупанти Суми РНБО війна Генштаб Сумщина Україна окупація Олексій Данілов #stoprussia
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    Ворог готується до наступу на Сумщину – Данілов