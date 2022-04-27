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    Події в Україні

    Дніпропетровщина: рашисти обстріляли енергетичне підприємство, сильна пожежа

    Рятувальники кілька годин приборкували вогонь - Дніпропетровщина: рашисти обстріляли енергетичне підприємство, сильна пожежа
    Рятувальники кілька годин приборкували вогонь
    фото: скріншот відео

    Один працівник підприємства поранений. Зараз у лікарні

    Окупанти з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду. Влучили по підприємству енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    Стався витік мастила та сильна пожежа. Рятувальники кілька годин приборкували вогонь.

    Один працівник підприємства поранений. Зараз у лікарні.

    Під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка.

    Розпочалася 63-тя доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України і тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донбасу. Найбільша активність угруповання окупаційних військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

    Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Дніпропетровщина: рашисти обстріляли енергетичне підприємство, сильна пожежа