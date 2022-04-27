Дніпропетровщина: рашисти обстріляли енергетичне підприємство, сильна пожежа

Один працівник підприємства поранений. Зараз у лікарні

Окупанти з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду. Влучили по підприємству енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Стався витік мастила та сильна пожежа. Рятувальники кілька годин приборкували вогонь.

Один працівник підприємства поранений. Зараз у лікарні.

Під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка.

Розпочалася 63-тя доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України і тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донбасу. Найбільша активність угруповання окупаційних військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.