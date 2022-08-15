У Миколаєві та на Харківщині пролунали вибухи

На Харківщину випустили понад 10 ракет, вибухи чули й у Миколаєвіі

На Харківщині та Миколаївщині оголосили про повітряну тривогу

У Харкові та Миколаєві знову пролунали вибухи. Про це повідомили користувачі у соціальних мережах.

Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

Місцеві жителі повідомляють про декулька вибухів.

Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили орієнтовно о 02:02 15 серпня, а на Харківщині о 02:50.

Вибухи в Миколаєві пролунали о 02:44, а в Харкові о 02:50 – фактично одночасно з повідомленням про тривогу.

За даними місцевих телеграм-каналів, росіяни випустили по місту та області 12 ракет.

«Крім ракет росіяни б'ють з артилерії!» – мовиться в повідомленні.

Також додали, що росіяни запустили по місту 4 ракети, а всі решта вдарили по області. Тільки о 03:16 на Харківщині оголосили про відбій повітряної тривоги.

На даний момент місцева влада ніяк не коментує подію.

У разі оголошення повторних тривог жителів просять пройти в укриття.

Як відомо, раніше окупанти вчинили обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео).