У Миколаєві та на Харківщині пролунали вибухи
На Харківщині та Миколаївщині оголосили про повітряну тривогу
У Харкові та Миколаєві знову пролунали вибухи. Про це повідомили користувачі у соціальних мережах.
Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.
Місцеві жителі повідомляють про декулька вибухів.
Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили орієнтовно о 02:02 15 серпня, а на Харківщині о 02:50.
Вибухи в Миколаєві пролунали о 02:44, а в Харкові о 02:50 – фактично одночасно з повідомленням про тривогу.
За даними місцевих телеграм-каналів, росіяни випустили по місту та області 12 ракет.
«Крім ракет росіяни б'ють з артилерії!» – мовиться в повідомленні.
Також додали, що росіяни запустили по місту 4 ракети, а всі решта вдарили по області. Тільки о 03:16 на Харківщині оголосили про відбій повітряної тривоги.
На даний момент місцева влада ніяк не коментує подію.
У разі оголошення повторних тривог жителів просять пройти в укриття.
Як відомо, раніше окупанти вчинили обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео).
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