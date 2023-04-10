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ЗСУ збили ворожий Мі-24 і шість безпілотників. Як пройшов день на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ збили ворожий Мі-24 і шість безпілотників. Як пройшов день на фронті
фото ілюстративне

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України

Триває 411-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та п'ять ракетних ударів, чотири з яких – із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Не зважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – цієї доби було відбито понад 20 атак противника.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил Російської Федерації продовжують перебувати на території Республіки Білорусь, проте ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч та Кам’янська Слобода Чернігівської області; Волфине, Андріївка та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Охрімівка та Вільхуватка на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Макіївка, Червонопопівка та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області, а також Торське, Спірне і Берестове на Донеччині.

Бахмутський напрямок

Ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Богданівки та Хромового. Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Іванівське, Предтечине, Часів Яр, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський та Мар’їнський напрямки

Противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда.

Шахтарський напрямок

Протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка на Донеччині.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв, зокрема, Времівку Донецької області та Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку і Кам’янське Запорізької області.

Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях. У Старобільську Луганської області, та навколо міста, збільшилась кількість блокпостів та патрулів. Дещо схожа ситуація у місті Токмак Запорізької області. Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху місцевим таксистам.

Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 і шість БпЛА різних типів (два з них ударні, чотири – розвідувальні). Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти

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