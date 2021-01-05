Впливові рабини в Ізраїлі вимагають зупиняти вакцинацію по суботах

На даний момент всі пункти, де проводяться щеплення, працюють сім днів на тиждень

Уряд не реагує на вимоги релігійних діячів і політиків

В Ізраїлі масова вакцинація, що проходить в країні без вихідних, спровокувала «локальну війну за шабат» і кризову ситуацію в правлячій коаліції.

Як повідомляють «Вести», в понеділок, 5 січня, впливові рабини і політики-ортодокси заявили, що вакцинація в шабат проводитися не повинна, оскільки це порушує релігійні заборони.

Зазначається, що вони також зажадали від уряду віддати розпорядження про припинення роботи пунктів вакцинації у суботу, але ця вимога залишилася без уваги.

«На даний момент всі пункти, де проводяться щеплення, працюють сім днів на тиждень», ─ йдеться у повідомленні.

На думку багатьох авторитетних рабинів, які вивчають зіткнення сучасної медицини і релігійних цінностей, щеплення не може вважатися негайною дією, яке рятує життя людини в конкретній ситуації. Тому такі процедури можна відкласти до закінчення суботи.

Так як робота центрів вакцинації порушує відразу кілька серйозних заборон, ортодоксальна громада заперечує проти того, щоб щеплення проводилися без вихідних.

«Згідно з вимогами релігійних політиків, можна проводити вакцинацію цілодобово, але не зачіпаючи шабат. І лише в тому випадку, коли буде досягнута межа пропускної здатності і буде потрібно розширити масштаби вакцинації, рабини погодяться обговорювати питання про проведення щеплень в суботу», ─ інформує видання.

Головний рабин Ізраїлю Давид Лау відмовився давати дозвіл на роботу пунктів вакцинації в суботу. незважаючи на доводи медиків і звернення міністра охорони здоров'я Юлія Едельштейна.

З його позицією згодні багато авторитетних рабинів різних напрямків іудаїзму. Вони вважають, що влада держави експлуатує принцип пікуах нефеш, згідно з яким порятунок людського життя превалює над будь-якими релігійними заборонами.

Більш того, в релігійних ЗМІ розгорнулася масштабна кампанія проти Міністерства охорони здоров'я. Газета «Етед Нееман», контрольована партією Яадут ха-Тора, виступила з різкою критикою на адресу міністра охорони здоров'я Юлія Едельштейна через його рішення продовжити вакцинацію населення Ізраїлю і в шабат всупереч позиції рабинів.

У публікації зазначається, що «у багатьох поліклініках вакцинацію в шабат проводять співробітники-неєвреї, проте є й чимало місць, де зайняті і єврейські медсестри».

Заступник міністра транспорту Урі Маклев (Яадут ха-Тора) звинуватив Едельштейна в порушенні обіцянки, даної йому особисто. За словами Маклева, глава МОЗ особисто пообіцяв йому, що утримається від рішення вакцинувати в шабат, але не дотримав слова.

Як повідомлялося, 4 січня Ізраїль схвалив чергову вакцину від коронавірусу.

Читайте також: