Чоловіку, який «мінував» київські храми, загрожує лікування у психлікарні



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Чоловік повідомив про замінування Володимирського кафедрального собору та ще низки храмів

Еспертизою встановлено, що чоловік страждає на шизофренію параноїдної форми

Київською місцевою прокуратурою № 3 скеровано до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру відносно зловмисника, який цьогоріч напередодні Великодня «замінував» майже всі релігійні установи міста Києва. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Так, 27 квітня 2019 року, використовуючи вуличний таксофон, зловмисник здійснив телефонний дзвінок на службу «102» та повідомив оператору про замінування Володимирського кафедрального собору, розташованого на бул. Т. Шевченка, а також храмів, церков та синагоги, що розташовані на території столиці.

При перевірці вказаних об’єктів було встановлено, що інформація про підготовку вибуху не відповідає дійсності та є завідомо неправдивою.

Оперативними заходами «мінера» вдалося встановити та затримати. Після чого йому було повідомлено про підозру ч. 1 ст. 259 КК України, тобто у завідомо неправдивому повідомлені про підготовку вибухів, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

За висновками судової психолого-психіатричної експертизи встановлено, що зловмисник страждав і страждає на теперішній час на хронічне стійке психічне захворювання – шизофренію параноїдної форми, у зв’язку з чим не здатен повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Враховуючи хронічне психічне захворювання громадянина, Київською місцевою прокуратурою № 3 скеровано до суду клопотання про застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу.