Всі області України продовжують залишатися в «зеленій» зоні карантину – МОЗ

Рівень завантаження ліжок для хворих на Covid-19 не перевищено в жодному регіоні

У всіх областях України та в її столиці – місті Києві станом на 3 липня зберігається «зелений» рівень епідемічної небезпеки. Відповідні дані оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоровʼя.

За даними відомства, в Україні рівень захворюваності становить 21 на 100 тис. населення при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. У той же час в столиці він становить 79 на 100 тис. населення.

Рівень госпіталізації по Україні становив 7,5 на 100 тис. населення при певному показника 60 на 100 тис. населення.

Завантаженість ліжок з киснем за станом на суботу була на рівні 8% при граничному показнику 65%. Рівень завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні.

Як зазначається на сайті МОЗ, «зелений» рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України менше 50 відсотків епідемічного порогу а коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – менше 5 відсотків.

Як уже повідомлялося, минулого тижня у країні критеріям «зеленої» зони не відповідало три області – Київська, Кіровоградська та Черкаська.