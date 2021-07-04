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    Всі області України продовжують залишатися в «зеленій» зоні карантину – МОЗ

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    Рівень госпіталізації по Україні становив 7,5 на 100 тис. населення - Всі області України продовжують залишатися в «зеленій» зоні карантину – МОЗ
    Рівень госпіталізації по Україні становив 7,5 на 100 тис. населення
    Ілюстративне фото

    Рівень завантаження ліжок для хворих на Covid-19 не перевищено в жодному регіоні

    У всіх областях України та в її столиці – місті Києві станом на 3 липня зберігається «зелений» рівень епідемічної небезпеки. Відповідні дані оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоровʼя.

    За даними відомства, в Україні рівень захворюваності становить 21 на 100 тис. населення при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. У той же час в столиці він становить 79 на 100 тис. населення.

    Рівень госпіталізації по Україні становив 7,5 на 100 тис. населення при певному показника 60 на 100 тис. населення.

    Завантаженість ліжок з киснем за станом на суботу була на рівні 8% при граничному показнику 65%. Рівень завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні.

    Як зазначається на сайті МОЗ, «зелений» рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України менше 50 відсотків епідемічного порогу а коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – менше 5 відсотків.

    Як уже повідомлялося, минулого тижня у країні критеріям «зеленої» зони не відповідало три області – Київська, Кіровоградська та Черкаська.

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    Теги: Україна грип населення час коронавірус
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    Всі області України продовжують залишатися в «зеленій» зоні карантину – МОЗ