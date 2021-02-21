Всіх дорослих британців вакцинують до кінця липня

Велика Британія прийняла рішення прискорити щеплення

Усі повнолітні мешканці Великої Британії отримають першу дозу вакцини проти коронавірусу до 31 липня. Таким чином Велика Британія прискорює вакцинацію від Covid-19 з метою закінчити її на місяць раніше запланованого, повідомляє УНН з посиланням на агентство АР.

«У неділю британський уряд оголосив, що він має намір дати кожній дорослій людині в країні першу дозу вакцини від коронавірусу до 31 липня, на місяць раніше, ніж було заплановано», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нова мета також спрямована на те, щоб всі люди старше 50 років або з супутнім захворюванням отримали щеплення до 15 квітня, а не до 1 травня.

«Виробники двох вакцин, які використовує Велика Британія – Pfizer і AstraZeneca – зіткнулися з проблемами поставок в Європу. Але міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок, який оголосив нові цілі, сказав, що «тепер ми думаємо, що у нас є все необхідне» для прискорення кампанії вакцинації», – наголошується в повідомленні.

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії не планує запроваджувати так званий паспорт вакцинації проти коронавірусу.