Вступна кампанія-2020: Шкарлет назвав найпопулярніші предмети ЗНО



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Найменше цього року учасники ЗНО обирали фізику, хімію, іспанську, німецьку та французьку мови

369 767 абітурієнтів цьогоріч обрали ЗНО з української мови і літератури

Учасники цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання найчастіше обирали українську мову і літературу, історію України і математику.

Про це повідомив т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, повідомляє Укрінформ.

«Топ-3 навчальні предмети, обрані учасниками: українська мова і література (369 767 зареєстрованих), історія України (264 081), математика (186 204)», - сказав Шкарлет.

За словами т.в.о. міністра, значна кількість учасників ЗНО обрали також географію (130 тис зареєстрованих), англійську мову (117 780), біологію (113 944).

Менше учасників ЗНО обирали фізику (28 124 осіб), хімію (14 125), іспанську, німецьку, французьку мови (2 807 осіб).

Загальна кількість проведених тестувань становить 915 995, тобто 74,5% від запланованої кількості тестувань.

У МОН також розповіли, через які причини деяких осіб не допускали або вилучали з пунктів тестування.

Так, 393 особи були не допущені через відсутність обов'язкових документів, 268 осіб порушили процедуру тестування. Крім того, 127 осіб, не допущених на тестування, мали ознаки гострих респіраторних захворювань. Проте усі вони мали зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО.

Загалом на основну сесію ЗНО-2020 зареєструвалося 379 493 особи. Для них створено 82 890 аудиторій у 5185 пунктах тестування. До роботи в пунктах тестування залучено217 660 працівників.

Основна сесія ЗНО відбулася з 25 червня по 17 липня.