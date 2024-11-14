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«Втрата впливового союзника України». Що кажуть експерти про відставку глави Англіканської церкви

Ірина Бура
glavcom.ua
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«Втрата впливового союзника України». Що кажуть експерти про відставку глави Англіканської церкви
Упродовж повномасштабного вторгнення Росії Архиєпископ Кентерберійський Джастін Велбі двічі побував в Україні – у 2022 і 2024 роках
фото з відкритих джерел

Джастін Велбі висловлювався про необхідність рішучої підтримки України

Відставка глави Англіканської церкви Джастіна Велбі є втратою важливого союзника України на тлі дедалі складнішої ситуації на полі бою та більших сумнівів щодо підтримки України з боку західних країн, вважають українські релігійні експерти. Про це повідомляє видання Голос Америки.

Упродовж повномасштабного вторгнення Росії Архиєпископ Кентерберійський Джастін Велбі двічі побував в Україні – у 2022 і 2024 роках і висловлювався про необхідність рішучої підтримки України.

Перебуваючи у Києві на початку 2024 року, Архієпископ Кентерберійський наголосив, що Україна бореться за «виживання народу», і порівняв теперішню боротьбу українців з боротьбою Британії під час Другої світової війни, закликаючи посилити підтримку українців країнами Заходу.

«Його візити були жестами, які не дозволяли Британії забувати про жахіття російської агресії», – сказав у коментарі для Голосу Америки релігієзнавець Павло Смицнюк, який проводить дослідження в Університеті Джорджа Вашингтона у США і спеціалізується на питаннях релігійної етики та міжрелігійного діалогу.

Велбі тоді наголосив, що у Великій Британії «нікого не потрібно переконувати», що Україну потрібно підтримувати, але його країна може зробити більше.

«Це, можливо, єдине, щодо чого погоджуються всі політики. Треба сказати, що ми повинні докладати набагато більше зусиль, щоб підтримати вас», – сказав Архієпископ Джастін Велбі на початку року у Києві, де він зустрічався з представниками різних церков, політиками, благодійними організаціями, учасниками бойових дій та військовими капеланами.

Позиція Велбі виділялася на тлі заяв інших релігійних лідерів у світі.

Одне з найгостріших засуджень російської агресії пролунало від Вселенського патріарха Варфоломія, який звинуватив патріарха РПЦ Кирила у тому, що той благословив російське вторгнення. Він сказав, що «війна — це велика ганьба для тих, хто її надихав» і «продовжує, прямо чи опосередковано, виправдовувати та підтримувати».

Лідери інших православних церков переважно не висловлювалися, деякі з них засудили Росію лише через рік після початку агресії.

Ватикан, хоч і засудив війну, а Папа Римський Франциск закликає молитися за українців, які страждають, він все ж утримується від того, щоб назвати Росію агресором.

У цій ситуації позиція духовного лідера англікан 68-річного Джастіна Велбі, одного з головних світових релігійних лідерів та очільника церкви для 85 мільйонів англікан по всьому світу, була особливо цінною для України, вважає православний богослов Кирило Говорун.

«Можна сказати, що він був серед небагатьох церковних лідерів, які відкрито продемонстрували підтримку України» , – наголошує у коментарі для Голосу Америки професор Університетського коледжу Стокгольма, архимандрит Кирило Говорун.

Як каже Смицнюк, інтерес Велбі до України мав відголос у тих частинах світу, де підтримка України ніколи не була дуже сильною, таких як Африка та Азія.

Також його голос був вагомим через його миротворчу діяльність.

«Велбі був активно задіяний у миротворчій діяльності на африканському континенті, наприклад в Судані», – каже Смицнюк.

Він нагадує, що більшість англікан нині живе в Африці, і Велбі, як очільник цієї спільноти, мав великий вплив на те, як християни на цьому континенті бачать війну в Україні.

Як зазначає київська релігієзнавиця Людмила Филипович, у цих регіонах історично Росія конкурує з Великою Британією за вплив, а нині їй вдається успішно просувати там антиукраїнські та антизахідні наративи.

«Тому відставка Велбі – це втрата давнього впливового і природного союзника України», – вважає Филипович.

Велбі пішов у відставку у вівторок через недостатні дії церкви у відповідь на повідомлення про випадки насильства у християнських літніх таборах, які сталися кілька десятиліть тому.

Нагадаємо, заклики піти у відставку пролунали після публікації звіту, в якому було встановлено, що він не вжив достатніх заходів, щоб зупинити одного з найбільших серійних насильників, який діяв в межах церковних інституцій.

Минулого тижня Англіканська церква оприлюднила результати незалежного розслідування, яке виявило, що відомий адвокат піддавав сексуальному, психологічному та фізичному насильству близько 30 хлопчиків і молодих чоловіків у Сполученому Королівстві та 85 в Африці з 1970-х років. Джон Смайт, якого звинувачують у цих злочинах, не постав перед судом, він помер у 2018 році.

У своїй заяві про відставку Велбі сказав, що він повинен взяти на себе «особисту та інституційну відповідальність» за відсутність заходів щодо «огидних зловживань».

Теги: росія Африка Україна розслідування адвокат відставка війна Папа Римський церква Кирило Говорун

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