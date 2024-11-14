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Трамп поставив керувати розвідкою ексдемократку, яка поширювала дезінформацію Кремля

Ірина Бура
glavcom.ua
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Трамп поставив керувати розвідкою ексдемократку, яка поширювала дезінформацію Кремля
Трамп висловив упевненість, що Ґаббард відстоюватиме конституційні права та «забезпечуватиме мир на позиціях сили»
фото з відкритих джерел

Тулсі Ґаббард впродовж чотирьох термінів балотувалася до Палати представників як демократка

Майбутній президент США Дональд Трамп повідомив, що виконувати обов’язки директора Національної розвідки в його команді буде Тулсі Ґаббард. Відомо, що вона поширювала російські наративи. Про це повідомило The Hill.

«Понад два десятиліття Тулсі боролася за нашу країну та свободу всіх американців. Як колишній кандидат у президенти від Демократичної партії, вона має широку підтримку в обох партіях – тепер вона горда республіканка!», – так представив Трамп Тулсі Ґаббард.

Він також висловив упевненість, що Ґаббард принесе «безстрашний дух» у розвідувальну спільноту, а також відстоюватиме конституційні права та «забезпечуватиме мир на позиціях сили».

Як зазначає видання, Тулсі Ґаббард впродовж чотирьох термінів балотувалася до Палати представників як демократка. У 2020 році вона виступала на праймеріз проти Джо Байдена на президентських виборах.

У 2019-му Ґаббард у Палаті представників утрималася від голосування за перший імпічмент Трампа, пов’язаний з Україною.  А вже у 2022 році вона залишила партію, однак офіційно стала республіканкою лише на початку нинішнього року. Політичний відхід Ґаббард від Демпартії супроводжувався численними заявами та діями, які призвели до звинувачень у тому, що вона поширює дезінформацію Кремля або навіть може бути російським агентом.

Нагадаємо, Дональд Трамп обрав сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря США.

А республіканці верхньої палати Конгресу США обрали новим партійним лідером сенатора Джона Туна, який замінить на цій позиції Мітча Макконнелла та очолить республіканську більшість у верхній палаті на початку наступного року. 

У Сенаті він послідовно висловлювався на підтримку України і був одним з тих, хто голосував за додаткове фінансування у квітні.

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Теги: росія Дональд Трамп партії фінансування вибори у США імпічмент президент Марко Рубіо

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