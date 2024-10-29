Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетна атака на Кривий Ріг обірвала життя чоловіка, ще 14 осіб – постраждали (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ракетна атака на Кривий Ріг обірвала життя чоловіка, ще 14 осіб – постраждали (фото)
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, 28 жовтня 2024 р.
фото: Сергій Лисак/Telegram

У місті пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа та адмінбудівля

Через ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області постраждали 14 людей. Один чоловік загинув. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«14 людей постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. 10 з них госпіталізовані. Один поранений – «важкий». Решта в стані середньої тяжкості», – поінформував глава регіону.

Через ворожу атаку обірвалося життя 39-річного чоловіка.

Пожежу, яка виникла після «прильоту», рятувальники загасили. У місті пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля. Знищені 12 гаражів, ще 10 – понівечені. Зачепило газогін.

Крім того, ворог обстрілював і Нікопольщину – гатив «Градом», артилерією, бив дронами-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Покровській, Мирівській,  Червоногригорівській громадах.

Пошкоджена інфраструктура, АЗС, приватний будинок, газогін. Люди вціліли.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 жовтня росіяни атакували ракетами Кривий Ріг. Раніше було відомо про одного загиблого і 12 постраждалих.

Також російські загарбники цієї ночі, 29 жовтня, знову завдали по Харкову авіаударів із використанням, попередньо, керованих авіабомб. 

Крім того, у Києві після дронової атаки цієї ночі та падіння уламків безпілотника ворога кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Усі вони були травмовані у Солом'янському районі міста.

Читайте також:

Теги: війна Кривий Ріг обстріл Дніпропетровщина поранення ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збити КАБи у повітрі практично неможливо
КАБи, які не долетіли
4 жовтня, 11:30
Знищення радіолокаційної станції ворога дасть змогу ефективно використовувати крилаті ракети Storm Shadow і Scalp-Eg
Сили оборони уразили ракетами Atacms російську радіолокаційну станцію «Небо-М»
3 жовтня, 10:00
До штурму міста були залучені елітні 155 і 40 бригади морської піхоти збройних сил РФ
Під Вугледаром РФ втратила більше елітних солдатів, ніж за 10 років у Чечні – BBC
4 жовтня, 19:35
Росіяни на усіх напрямках використовують однакову тактику
Військовий повідомив, яку тактику використовують окупанти на усіх напрямках фронту
4 жовтня, 11:29
День територіальної оборони щорічно відзначається у першу неділю жовтня
З Днем територіальної оборони України: історія свята, привітання у віршах, прозі та листівках
6 жовтня, 06:00
Хашим Сафі ад-Дін
Міністр оборони Ізраїлю заявив про ліквідацію майбутнього лідера «Хезболли»
8 жовтня, 17:43
Україна збільшує виробництво дронів
Цьогоріч Україна вдесятеро збільшила виробництво дронів – Мінцифри
17 жовтня, 22:45
Ситуація на фронту станом на 20 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
20 жовтня, 00:00
Головні події ночі 28 жовтня
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00

Події в Україні

Ракетна атака на Кривий Ріг обірвала життя чоловіка, ще 14 осіб – постраждали (фото)
Ракетна атака на Кривий Ріг обірвала життя чоловіка, ще 14 осіб – постраждали (фото)
Нічний удар по Харкову: рятувальники показали наслідки
Нічний удар по Харкову: рятувальники показали наслідки
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Окупанти просунулися поблизу Куп'янська, Покровська і Вугледара: звіт ISW
Окупанти просунулися поблизу Куп'янська, Покровська і Вугледара: звіт ISW
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
41K
Ще один керівник МСЕК після скандалу йде у відставку
37K
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
31K
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
9928
Масштабна пожежа на Оболоні: рятувальники повідомили деталі (фото)

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
28 жовтня, 14:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua