Ракетна атака на Кривий Ріг обірвала життя чоловіка, ще 14 осіб – постраждали (фото)

У місті пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа та адмінбудівля

Через ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області постраждали 14 людей. Один чоловік загинув. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«14 людей постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. 10 з них госпіталізовані. Один поранений – «важкий». Решта в стані середньої тяжкості», – поінформував глава регіону.

Через ворожу атаку обірвалося життя 39-річного чоловіка.

Пожежу, яка виникла після «прильоту», рятувальники загасили. У місті пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля. Знищені 12 гаражів, ще 10 – понівечені. Зачепило газогін.

Крім того, ворог обстрілював і Нікопольщину – гатив «Градом», артилерією, бив дронами-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

Пошкоджена інфраструктура, АЗС, приватний будинок, газогін. Люди вціліли.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 жовтня росіяни атакували ракетами Кривий Ріг. Раніше було відомо про одного загиблого і 12 постраждалих.

Також російські загарбники цієї ночі, 29 жовтня, знову завдали по Харкову авіаударів із використанням, попередньо, керованих авіабомб.

Крім того, у Києві після дронової атаки цієї ночі та падіння уламків безпілотника ворога кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Усі вони були травмовані у Солом'янському районі міста.