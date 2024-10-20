Росія атакувала енергооб'єкт на Сумщині: знеструмлено 37 тис. споживачів

14 тис. споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії РФ на прикордонних територіях Сумщини

Сьогодні, 20 жовтня, Росія атакувала один з енергетичних об'єктів у Сумській області. Внаслідок чого знеструмлено 103 населених пунктів на Роменщині. Про це повідомляють Сумиобленерго.

«Сьогодні вранці російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів на Сумщині. Унаслідок чого тимчасово знеструмлені понад 37 тис. споживачів на Роменщині (104 населені пункти)», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, ще більш ніж 14 тис. споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії РФ на прикордонних територіях Сумщини – 130 населених пунктів.

«Усі зусилля енергетиків направлені на відновлення розподілу електроенергії в кожну оселю», – зазначають у Сумиобленерго.

Нагадаємо, росіяни 19 та 20 жовтня масово атакували українські регіони за допомогою балістичних ракет та безпілотників. Вибухи було чути у столиці та у низці областей України.

Як повідомлялося, від ударів постраждали Харків та Суми. У Сумах після атаки російської армії відключили електроенергію, а в деяких районах міста пропало водопостачання.

Також увечері, 19 жовтня, окупанти двічі атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок чого постраждало 17 людей, серед них рятувальник.