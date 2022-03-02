Де сховатися в будинку під час повітряної тривоги? Названо безпечні місця

Під час артобстрілу слід перебувати біля несучих стін

Не всі багатоквартирні будинки в українських містах мають поблизу бомбосховища, метро чи безпечні підвали. Тому зараз, коли міста потерпають від обстрілів російської армії, важливо визначити безпечне місце у власному будинку.

У посібнику «Порадник для цивільного населення «Без паніки!» Як вижити, боротися й перемогти під час бойових дій» розповідається, де сховатися під час повітряної тривоги.

Найбільше безпечні місця в будинку

Якщо до бомбосховища чи метро не добігти, підвал будинку закритий, спустіться, якомога нижче (пішки, не на ліфті!). В ідеалі – на перший поверх.

Під час артобстрілу намагайтеся перебувати біля несучих стін. Якщо всі кімнати зовнішні — вийдіть на сходовий майданчик. Визначити, чи стіна є несучою, досить просто.

Як визначити несучу стіну:

у цегляному будинку – всі стіни, товщі 38 см – несучі;

у панельному – всі стіни, товщі 14см – несучі (це майже всі стіни);

у монолітних будинках – стіна, товща за 20 см – несуча.

Зовнішні стіни складають «коробку будівлі» і є несучими. До стін, що несуть навантаження та відповідають за стійкість, також відносяться стіни, які звернені до сходового прольоту і внутрішньоквартирні стіни, які звернені до сусідньої квартири.

Якщо відомо, з якого боку ведеться обстріл, потрібно вибрати найвіддаленішу кімнату з протилежного боку. У обраному місці потрібно сісти або лягти на підлогу біля стіни — чим нижче людина перебуває під час попадання снаряду, то більше шансів, що її не зачепить уламком.

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