Де сховатися в будинку під час повітряної тривоги? Названо безпечні місця
Під час артобстрілу слід перебувати біля несучих стін
Не всі багатоквартирні будинки в українських містах мають поблизу бомбосховища, метро чи безпечні підвали. Тому зараз, коли міста потерпають від обстрілів російської армії, важливо визначити безпечне місце у власному будинку.
У посібнику «Порадник для цивільного населення «Без паніки!» Як вижити, боротися й перемогти під час бойових дій» розповідається, де сховатися під час повітряної тривоги.
Найбільше безпечні місця в будинку
Якщо до бомбосховища чи метро не добігти, підвал будинку закритий, спустіться, якомога нижче (пішки, не на ліфті!). В ідеалі – на перший поверх.
Під час артобстрілу намагайтеся перебувати біля несучих стін. Якщо всі кімнати зовнішні — вийдіть на сходовий майданчик. Визначити, чи стіна є несучою, досить просто.
Як визначити несучу стіну:
- у цегляному будинку – всі стіни, товщі 38 см – несучі;
- у панельному – всі стіни, товщі 14см – несучі (це майже всі стіни);
- у монолітних будинках – стіна, товща за 20 см – несуча.
Зовнішні стіни складають «коробку будівлі» і є несучими. До стін, що несуть навантаження та відповідають за стійкість, також відносяться стіни, які звернені до сходового прольоту і внутрішньоквартирні стіни, які звернені до сусідньої квартири.
Якщо відомо, з якого боку ведеться обстріл, потрібно вибрати найвіддаленішу кімнату з протилежного боку. У обраному місці потрібно сісти або лягти на підлогу біля стіни — чим нижче людина перебуває під час попадання снаряду, то більше шансів, що її не зачепить уламком.