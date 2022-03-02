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    Події в Україні

    У лікарнях Маріуполя понад сотня постраждалих внаслідок обстрілів

    У результаті обстрілу Маріуполя загинула шестирічна дівчинка, лікарі не змогли її врятувати - У лікарнях Маріуполя понад сотня постраждалих внаслідок обстрілів
    У результаті обстрілу Маріуполя загинула шестирічна дівчинка, лікарі не змогли її врятувати
    фото з відкритих джерел

    Маріупольські лікарі борються за життя постраждалих

    У результаті обстрілів Маріуполя російськими агресорами зазнали поранень 128 мирних жителів. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко у своєму відеозверненні до маріупольців.

    Він зазначив, що 1 березня Маріуполь зазнав ще одного цинічного удару. «Удар із бойових знарядь, градів та удар ракетами, які прилетіли до нас у житлові масиви. Знову обстріляний Лівий берег і, на жаль, був важкий обстріл кіровського житлового масиву. На жаль, ми знову отримуємо погані звістки, кількість пораненого мирного населення з кожним днем зростає. Сьогодні у наших лікарнях 128 людей. Наші лікарі вже навіть не йдуть додому. Вони борються за життя маріупольців. Лікарі також наші герої», - розповів Бойченко.

    Також він повідомив, що енергетики відновили електропостачання міста. «У місті з'явилося світло, відновився мобільний зв'язок, наскільки це можливо. Вночі ми пекли хліб і зробили його втричі більшим. 26 тонн хліба з'явилося у наших магазинах», - сказав Бойченко.

    «Сьогодні ми працюємо над тим, щоб, наскільки це можливо, була злагоджена робота всіх комунальних служб. Вони справжні герої, які не бояться виходити надвір. Працювати над тим, щоб усе, наскільки це можливо, працювало злагоджено», - додав мер Маріуполя.

    Нагадаємо, Маріуполь було знеструмлено 1 березня внаслідок масованих обстрілів.

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    Теги: Маріуполь окупанти війна обстріл #stoprussia
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    У лікарнях Маріуполя понад сотня постраждалих внаслідок обстрілів