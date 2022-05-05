Рашисти обстріляли Миколаїв «Смерчами»: є постраждалі (фото)

Намагаючись нанести максимальне ураження, ворог б’є по житлових та промислових кварталах

Російські загарбники учора ввечері обстріляли місто Миколаїв «Смерчами». Внаслідок обстрілів пошкоджено газові комунікації, електропідстанцію, об’єкти промисловості, приватні будинки, школу, інформація про постраждалих уточнюється. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь» у Facebook.

«Активних наступальних дій з метою просування військ в бік Миколаєва не було, але протягом доби здійснено кілька обстрілів з реактивних систем залпового вогню «Смерч», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місто Миколаїв нещадно обстрілюється системами залпового вогню із використанням заборонених касетних снарядів. Намагаючись нанести максимальне ураження, ворог б’є по житлових та промислових кварталах.

Як наслідок – влучання у газові комунікації, електропідстанцію, об’єкти промисловості та приватні будинки. Пізно ввечері вдарили ще й в район зоопарку, нанесено суттєве ураження одній із шкіл. Інформація про постраждалих уточнюється.

Раніше російські окупанти «денацифікували» будівельний комбінат у Миколаївській області. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Триває 71-ша доба повномасштабної військової агресії РФ проти України. Окупанти продовжують ведення наступальних дій на Сході України.