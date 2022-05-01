Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з «Ураганів» (фото)

Наразі інформація про постраждалих не надходила

Російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва забороненими касетними боєприпасами. Про це повідомляє у Facebook оперативне командування «Південь».

Зазначається, що сьогодні російські окупаційні війська вчергове здійснили обстріл околиць міста Миколаєва.

«У дворах мирних жителів розривалися касетні боєприпаси від РСЗВ «Ураган». Пошкоджено приватні будинки та подвір'я. Ворог продовжує тероризувати мирних жителів Миколаївської області у темний час доби, розстрілюючи сплячі населені пункти забороненими касетними боєприпасами», – сказано у повідомленні.

В ОК «Південь» зазначають, що поки інформація про постраждалих не надходила.

До слова, 29 квітня окупанти обстріляли касетними снарядами Дніпропетровщину.

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