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    Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з «Ураганів» (фото)

    Російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами - Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з «Ураганів» (фото)
    Російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами
    фото: facebook.com/okPivden

    Наразі інформація про постраждалих не надходила

    Російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва забороненими касетними боєприпасами. Про це повідомляє у Facebook оперативне командування «Південь».

    Зазначається, що сьогодні російські окупаційні війська вчергове здійснили обстріл околиць міста Миколаєва.

    «У дворах мирних жителів розривалися касетні боєприпаси від РСЗВ «Ураган». Пошкоджено приватні будинки та подвір'я. Ворог продовжує тероризувати мирних жителів Миколаївської області у темний час доби, розстрілюючи сплячі населені пункти забороненими касетними боєприпасами», – сказано у повідомленні.

    В ОК «Південь» зазначають, що поки інформація про постраждалих не надходила.

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    Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з «Ураганів» (фото)
    Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з «Ураганів» (фото)
    Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з «Ураганів» (фото)
    Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з «Ураганів» (фото)
    Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з «Ураганів» (фото)
    Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з «Ураганів» (фото)
    Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з «Ураганів» (фото)
    Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з «Ураганів» (фото)
    Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з «Ураганів» (фото)
    Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з «Ураганів» (фото)
    фото: facebook.com/okPivden

    До слова, 29 квітня окупанти обстріляли касетними снарядами Дніпропетровщину.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна обстріл Миколаїв Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з «Ураганів» (фото)