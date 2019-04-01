  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дебати між кандидатами у другому турі повинні бути обов`язково, - Яценюк

    • Розсилка
    <p>Лідер партії &laquo;Народний фронт&raquo; Арсеній Яценюк в ефірі програми &laquo;Головна тема. Вибір&raquo; на ТРК &laquo;Україна&raquo;</p> - Дебати між кандидатами у другому турі повинні бути обов`язково, - Яценюк

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в ефірі програми «Головна тема. Вибір» на ТРК «Україна»

    Фото: nfront.org.ua

    Дебати, на думку Арсенія Яценюка, мають стосуватися, зокрема, зовнішньої політики, національної безпеки і оборони, державного управління

    Дебати між кандидатами у другому турі повинні бути обов`язково. Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в ефірі програми «Головна тема. Вибір» на ТРК «Україна» у вечір першого туру виборів президента України 31 березня.

    Читайте також

    «Публічність - це частина політики. Це як бій на рингу - хто сильніший. І той, хто не піде на дебати, той уже програв», - сказав Яценюк. «Або тобі нічого сказати, або ти боїшся. Або якщо тобі нічого сказати і ти боїшся - значить, ти слабкий», - наголосив Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання щодо необхідності дебатів між переможцями першого туру президентських виборів.

    «Це не тільки питання законодавчого забезпечення. Звичайно, можна внести в закон норму, яка би вимагала від кандидатів у президенти дебати. Але політика не потребує в цьому випадку закону. Вийди до людей і скажи, переконай їх, що ти сильніший, ніж твій опонент».

    «Тому вважаю, що дебати повинні бути обов’язково. І я сподіваюсь, що два фіналісти підуть навіть не на одні, а на двоє дебатів», - сказав він.

    Дебати, за словами Арсенія Яценюка, мають стосуватися, зокрема, зовнішньої політики, національної безпеки і оборони, державного управління, - «за що кожен виступає і як він це збирається робити».

    Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.

    Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру». Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.

    Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.

    Читайте також: 
    Читайте також
    Петро Порошенко Арсеній Яценюк вибори Народний фронт закон партії політика Володимир Зеленський Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ