Дебати між кандидатами у другому турі повинні бути обов`язково, - Яценюк



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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в ефірі програми «Головна тема. Вибір» на ТРК «Україна» Фото: nfront.org.ua

Дебати, на думку Арсенія Яценюка, мають стосуватися, зокрема, зовнішньої політики, національної безпеки і оборони, державного управління

Дебати між кандидатами у другому турі повинні бути обов`язково. Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в ефірі програми «Головна тема. Вибір» на ТРК «Україна» у вечір першого туру виборів президента України 31 березня.

«Публічність - це частина політики. Це як бій на рингу - хто сильніший. І той, хто не піде на дебати, той уже програв», - сказав Яценюк. «Або тобі нічого сказати, або ти боїшся. Або якщо тобі нічого сказати і ти боїшся - значить, ти слабкий», - наголосив Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання щодо необхідності дебатів між переможцями першого туру президентських виборів.

«Це не тільки питання законодавчого забезпечення. Звичайно, можна внести в закон норму, яка би вимагала від кандидатів у президенти дебати. Але політика не потребує в цьому випадку закону. Вийди до людей і скажи, переконай їх, що ти сильніший, ніж твій опонент».

«Тому вважаю, що дебати повинні бути обов’язково. І я сподіваюсь, що два фіналісти підуть навіть не на одні, а на двоє дебатів», - сказав він.

Дебати, за словами Арсенія Яценюка, мають стосуватися, зокрема, зовнішньої політики, національної безпеки і оборони, державного управління, - «за що кожен виступає і як він це збирається робити».

Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.

Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру». Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.

Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.