Яценюк проголосував на виборах та зізнався, що до кінця не знав, за кого віддати голос



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«Сьогодні ми дізнаємося, хто виграв півфінал. І лише через три тижні ми будемо знати фіналіста», - сказав Арсеній Яценюк Фото: прес-служба «Народного фронту»

Лідер «Народного фронту» висловив сподівання, що вибори пройдуть спокійно та без фальсифікацій

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк разом із дружиною, головою наглядової ради Фонду «Відкрий Україну» Терезією Яценюк проголосували на виборах президента.

Про це повідомляє прес-служба «Народного фронту».

Відповідаючи на запитання журналістів після голосування, Яценюк зазначив, що навіть перед виборчою дільницею ще думав, за кого віддати голос. «Дуже важливо буде думати ще сильніше у другому турі. Тому що результати сьогоднішнього голосування – це щось на кшталт американського праймеріз. Є декілька десятків кандидатів і декілька реальних, справжніх кандидатів у президенти, і хтось з них вдвох вийдуть до другого туру», - сказав він.

«Сьогодні ми дізнаємося, хто виграв півфінал. І лише через три тижні ми будемо знати фіналіста», - сказав політик, підкресливши, що цей період буде непростим.

«Ці три тижні будуть потребувати від нас, українців, розуму, відповідальності і прийняття надзвичайно серйозного рішення», - заявив Яценюк.

Лідер «Народного фронту» висловив сподівання, що вибори пройдуть спокійно та без фальсифікацій: «Сподіваюсь, що 37 з 39 кандидатів визнають результати цих виборів. Їм уже треба готувати заяви про те, що вибори пройшли в демократичний спосіб, - а вони повинні пройти в демократичний спосіб».

Переможець виборів, зазначив Яценюк, «не виграє посаду – він отримає неймовірну відповідальність за долю країни на наступні п’ять років».

Відповідаючи на запитання щодо якостей, якими має володіти президент, він наголосив, що глава держави має бути тим, хто «знайде шлях до консенсусу всередині всієї країни».

«Наприклад, є частина країни, яка сьогодні не готова віддати свій голос за вступ України до НАТО чи Європейського Союзу. І новий президент повинен знайти аргументи, шлях до серця і до розуму кожного громадянина країни і сказати: я поважаю вашу думку, але почуйте мою», - заявив Яценюк.

Нагадаємо, 31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

Станом на 11 годину, за даними ЦВК, виборчі дільниці відвідали 15,8% виборців.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко і нинішній глава держави Петро Порошенко.