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    Думки вголос

    Росія втратила Україну. Ми їй вже не по зубах

    Чи здадуть нас американці? Ну а якщо так, то все одно опір нікуди не подінеться - Росія втратила Україну. Ми їй вже не по зубах
    Чи здадуть нас американці? Ну а якщо так, то все одно опір нікуди не подінеться

    Ватне населення в Україні слабке та пасивне

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    На меня нахлынули позитивные эмоции. Поверьте, это неспроста. Кто-то сейчас скептически ухмыльнется, да пожалуйста. Исходя из того, что мы видим по Беларуси и Казахстане, думаю, что Россия потеряла Украину. Безвозвратно. Конечно, борьба не закончена, война не выиграна, но мы им уже не по зубам.

    Ватное население в Украине слабое и пассивное, максимум, что они могут, вопить у себя на диванах. Если стрельнет рядом, они первые побегут и не в Россию, они понимают, что там не нужны. Так уже было с большинством с Донбасса. Патриотическое крыло в меньшинство, но сильное. Да, даже несмотря на все срчи и непонимание. Сила в том, что мы умеем сплотиться в нужный момент. Пример 14 год и за эти годы, патриоты не раз показывали, что готовы дать отпор. Далее.

    Самое слабое звено, зеленая власть, но и тут есть плюсик, Зеленский слаб психологически, очень слаб. Любой практикующий психолог скажет вам о его депрессивном настроении и страхе. Пыжиться может только на камеру. Кроты давят на него. У Кремля был шанс и они его упустили.

    Истерика в публичном пространстве России, говорит о многом. Заметьте, такой истерики в отношении Беларуси и Казахстана у них нет и быть не может. Там они действуют по давней схеме, Америка оплачивает бунт, протестующие террористы, введение «миротворцев». Ну есть трения, но они решаемы. Население постсоветских стран, за исключением стран Балтии(они в НАТО), как показывает практика, не смогут противостоять мощи россиян. Да, физически они могут попытаться придушить Украину, но это немыслимые жертвы, и не только с нашей стороны, погибших со стороны россиян, будет намного больше, чем в той же Чечне.

    Сдадут ли нас американцы? Ну а если так, то все равно сопротивление никуда не денется. Думаете они это не понимают? Понимают, что будут сотни тысяч беженцев и война в Европе возле границ ЕС и НАТО. Поэтому будут помогать и не только они.

    Я не политэксперт, но в данной ситуации, мы все должны понимать, что происходит и что может быть. Сейчас очень много информации, много ненужной, крайне много паники и накручивания. А все потому, что паникующая страна начинает ослабевать, наши враги делают все, чтобы мы грызлись и боялись. На мой взгляд , Россия кидает больше ресурсов в информационную войну, потому как полномасштабное вторжение, они пока не могут себе позволить. Нам надо быть сильными и верить в нашу победу. Быть сильными и быть один за одного.

    Джерело: блог Наталії Юсупової

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    Теги: Росія війна українці
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    Росія втратила Україну. Ми їй вже не по зубах