Науковці досліджують зв’язок між проблемами з ерекцією і коронавірусом

Еректильна дисфункція у чоловіків може бути як фактором ризику, так і можливим наслідком хвороби

Одним із наслідків коронавірусу може бути еректильна дисфункція

Науковці досліджують зв’язок між проблемами з ерекцією у чоловіків і коронавірусом. Про це повідомляє DW.

«Увага світу зараз прикута до вакцини проти коронавірусу та її побічних ефектів. Однак, фахівці в Італії та у США зараз б’ють на сполох з іншого приводу, а саме – можливої еректильної дисфункції як одного із довгострокових наслідків Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що американська лікарка Дена Грейсон днями в ефірі телеканалу NBCLX заявила, що існує дедалі більше причин вважати, що викликана новим вірусом хвороба справді може спричиняти довгострокові проблеми з потенцією.

Дослідження, проведене в Італії, вказує на те, що еректильна дисфункція у чоловіків може бути як фактором ризику, так і можливим наслідком хвороби. Автор дослідження, професор ендокринології та медичної сексології в університеті Тор Вергата у Римі Еманнуеле Джаніні заявив, що чоловіки, що у минулому вже стикались із проблемами з потенцією, можуть бути більш схильними до розвитку пневмонії унаслідок Covid-19.

Італійський учений підкреслює, що «еректильна дисфункція є маркером ризику розвитку пневмонії від коронавірусу. Однак вона не обов’язково збільшує ризик зараження цієї інфекцією. Потрібні додаткові дослідження».

Еректильну дисфункцію спричиняє порушення припливу крові до статевого органа. Причини можуть бути складні та різноманітні, як фізіологічні, так і психологічні. Проблеми зі серцево-судинною, нервовою та ендокринною системами можуть викликати еректильну дисфункцію та впливати на потенцію, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, фахівець окреслила можливі наслідки коронавірусу.