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    У світі

    Вчені розкрили «довгограючі» наслідки коронавірусу

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    Вчені спостерігали за групою з 143 людей, які побороли хворобу - Вчені розкрили «довгограючі» наслідки коронавірусу
    Вчені спостерігали за групою з 143 людей, які побороли хворобу

    Фахівці назвали результати дослідження «вкрай тривожними»

    Майже у 90 відсотків осіб, що перехворіли на коронавірус спостерігається ряд симптомів, супутніх захворювань, навіть через два місяці після одужання. Про це повідомляє газета Daily Mail з посиланням на дані дослідження італійських вчених.

    Відомо, що вони спостерігали за групою з 143 людей, які побороли хворобу. Тільки у 12,6 відсотків з них не було симптомів захворювання через 60 днів після того, як вони вперше відчули себе погано. Решта піддослідних скаржилися на симптоми, характерні для інфекції: втома, задишка і біль в суглобах. Майже половина що перехворіли розповіли про погіршення якості життя в порівнянні з тим, яке у них було до вірусу.

    За словами експертів, результати дослідження «вкрай тривожні».

    Однак доктор Бхарат Панкханія (Bharat Pankhania), старший клінічний лектор в Університеті Ексетера, заявив, що вони непереконливі через невелике охоплення досліджуваних. Проте він погодився з авторами роботи, які вважають, що синдром хвороби Covid-19 може існувати, і що вчені повинні його усунути.

    Нагадаємо, вчені з Інституту вірусології китайського міста Вухань провели дослідження і прийшли до висновку, що у перехворілих коронавірусною інфекцією нового типу виникають тривалі збої в роботі імунітету. У перехворілих на коронавірус ріень лімфоцитів не відновлюється навіть через 11 тижнів після одужання.

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