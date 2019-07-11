Радник Зеленського запропонував перейменувати Росію



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Радник президента України з політичних питань Микита Потураєв

Микита Потураєв пропонує перейменувати Росію в Московію, а російську мову називати руською

Радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв запропонував перейменувати Росію в Московію. Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв в ефірі YouTube-каналу, передає УНН.

«Ми можемо на своїх картах почати називати (Росію, - ред.) - Московією, чому? Що нам заважає?...Вона довго називалася по іншому, вони зараз хочуть повернутися до витоків, давайте ми їм допоможемо , ми їх у себе перейменуємо», - сказав Потураєв.

Також він запропонував називати російську мову - руською.

Нагадаємо, голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков сказав, що буде й надалі публічно розмовляти російською мовою, допоки триває окупація територій Донбасу і анексія Криму. Він робитиме це, щоб ніхто не мав бажання захищати його від «утисків». Водночас він зазначив, що державну мову треба безумовно захищати і розвивати, однак це на сьогодні не головна проблема суспільства.

Разумков також висловив думку, що попередня влада «не тими методами» популяризувала українську мову, оскільки, на його погляд, вона вдавалася в цьому питанні до примусу. «Я не впевнений, що українська мова є сьогодні головною проблемою українського суспільства. Якщо ми говоримо про захист державної мови, то дійсно захищати державну мову треба, і розвивати державну мову треба, але не тими механізмами і пропозиціями, які використовували керівники попередньої команди», - заявив лідер «Слуги народу».

Раніше повідомлялося, що голова Офісу президента Андрій Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі.

Натомість у Порошенка вимагають, щоб Зеленський прокоментував заяви свого оточення щодо федералізації України.