Кандидат від «Слуги народу» Горенюк лідирує в Суворовському районі Одеси



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Олександр Горенюкможе стати нардепом від округу 136, що в Одесі

Опитування з 5 по 9 липня 2019 року провів Аналітичний центр «Соціомодус»

За результатами соціологічних досліджень, відразу в двох мажоритарних округах Одеси, 135 і 136, лідирують кандидати від політичної партії «Слуга народу». Так, в Суворовському районі (округ №136) представник «Зе!Команди» Олександр Горенюк попередньо набирає майже 34%, а чинний нардеп Дмитро Голубов, який користується підтримкою мера Одеси - набирає 26,5%.

У Приморському районі представник команди Зеленського Олексій Леонов також випереджає нардепа-важкоатлета Сергія Ківалова - 29,7% проти 28,5%.

Опитування з 5 по 9 липня 2019 року провів Аналітичний центр «Соціомодус» серед жителів виборчих округів №134, №135, №136 міста Одеси. Методом особистого інтерв'ю опитали 1200 респондентів у кожному з округів. Була використана багатоступенева вибірка, яка репрезентує населення виборчих округів віком від 18 років і старше. Статистична помилки вибірки (з ймовірністю 0,95) не перевищує 3,0% для кожного округу.

Загальна кількість опитаних в місті Одеса - 3600 респондентів.