Прихильники Тимошенко влаштували у другому турі флешмоб (фото)



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Лідер партії «Батьківщина» отримала голоси і в другому турі

Прихильники лідера «Батьківщини» у соцмережах виклали бюлетені з галочкою за «свого» кандидата

У другому турі виборів президента України понад 400 тисяч громадян зіпсували виборчі бюлетені, що вдвічі більше порівняно з попереднім туром. Про це на брифінгу розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

«Значною проблемою, на нашу думку, як і під час першого туру, залишається протестне голосування. У першому турі було визнано недійсними 1,18% голосів - тобто понад 220 тисяч голосів було визнано недійсними. У другому турі проблема зросла удвічі. За даними 93% підрахунку голосів, кількість недійсних бюлетенів становить 2,3% - понад 400 тисяч. Це дорівнює такому обласному центру як Вінниця», - зазначив він.

Частину бюлетенів зіпсували, зокрема, прихильники Юлії Тимошенко. У соцмережі Facebook вони виклали бюлетені з галочкою за «свого» кандидата.

Тим часом, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко назвала перемогу Володимира Зеленського «шансом для України». Про це вона заявила під час засідання Погоджувальної ради 22 квітня

Вона заявила, що Верховна Рада має дозволити новообраному президенту сформувати новий уряд, не чекаючи проведення парламентських виборів (чергові вибори народних депутатів Верховної Ради призначені на 27 жовтня 2019 року, - «Главком»).

«Якщо у цього парламенту залишилась хоч крапля совісті, треба дати можливість сформувати новий уряд, який буде жити в абсолютно нових цілях і завданнях. Це буде означати, що невідкладні зміни мусять розпочатися сьогодні, а не завтра, післязавтра або через півроку. І парламент мусить у цьому відіграти важливу роль», - заявила Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» наполягає, що парламент «має стати на захист суверенітету України, нашої сили у протидії агресору».

«Треба негайно дати можливість новому президенту поміняти силовиків, генерального прокурора, голову Служби безпеки, міністра оборони для того, щоби чітко подивитися, чи новий президент має політичну волю зі своїми новими силовиками притягнути всіх представників чинної влади, які були замішані в корупції за п’ять років, до кримінальної відповідальності», — підсумувала Тимошенко.

Нагадаємо, у другому турі виборів президента України за даними національного екзит-полу Володимир Зеленський набирає 73% голосів, а Петро Порошенко - 25,5%.