Соратник Тимошенко: Парламентські вибори будуть виборами прем’єра



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Хто би не був президентом, він зобов’язаний внести до парламенту кандидатуру прем’єр-міністра, яку йому запропонувала коаліція депутатських фракцій, - Власенко

«Давайте дочекаємося результатів парламентських виборів», - радить нардеп Власенко.

Український політик, народний депутат, заступник голови партії «Батьківщина» Сергій Власенко вважає, що парламентські вибори стануть виборами прем’єра. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Власенка, відповідно до української Конституції прем’єрство пов’язане з результатами парламентських виборів. «І хто би не був президентом, він зобов’язаний внести до парламенту кандидатуру прем’єр-міністра, яку йому запропонувала коаліція депутатських фракцій», - пояснює нардеп і нагадує, що у кандидата в президенти Зеленського нема великої фракції.

«Давайте дочекаємося результатів парламентських виборів», - радить Власенко.

Політик вважає, що Зеленський, який побудував успішну бізнес-модель «95 Квартал» буде боротися, потрапивши у нове середовище, природу якого не розуміє. «Думаю, що в нього буде декілька різних хвиль в роботі. Перша – коли він буде приймати рішення, маючи той обсяг інформації про політику, який має зараз. Потім буде набиратися досвіду, вчитись на власних помилках та досягненнях і приймати рішення трішки по-іншому. А вже на третьому етапі через певний час він буде значно більше розуміти політичні правила гри», - передбачає Власенко.

При цьому він зауважує, що йому байдуже, хто буде вносити законопроекти, які відповідають засадничим позиціям «Батьківщини». «Зараз ми знаходимось в опозиції до загального курсу, який всі ці роки проводили президент Порошенко і прем’єр Гройсман. Але я також не розумію, який загальний курс, який запропонує Україні президент Зеленський. Коли ми зрозуміємо, що він пропонує, тоді і визначимось, з чим погоджуємось, а з чим ні», - зазначив заступник голови партії «Батьківщина».

Нагадаємо, Тимошенко після програшу на президентських виборах має намір зробити ставку на участь у парламентських виборах.

Як повідомлялося, у першому турі виборів президента за Володимира Зеленського віддали свої голоси 30,14%, за Петра Порошенка - 15,95%, за Юлію Тимошенко - 13,4%.

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