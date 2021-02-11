Як Китай готується зустріти Рік Бика в умовах пандемії: фоторепортаж

Під час відзначення китайського Нового року багато жителів КНР змушені відмовитися від зустрічі з родичами

У Китаї готуються зустріти місячний Новий рік, який настане 12 лютого. Про це повідомляють китайські ЗМІ.

За китайським календарем, настає Рік Бика. Офіційні вихідні в країні триватимуть з 11 по 17 лютого 2021 року.

Святкові гуляння традиційно тривають 16 днів. Цього року святкування Китайського Нового року триватимуть із 12 лютого до 26 лютого, коли проводиться Свято ліхтарів.

Держкомітет охорони здоров'я КНР повідомив, що напередодні свят в країні не виявлено нових випадків зараження коронавірусом.

З початку січня на півночі Китаю було зареєстровано лише близько двох тисяч випадків захворювання на Covid-19. У порівнянні з цифрами, які демонструються в інших країнах світу, це є мізерними показниками. Однак навіть ці цифри становлять загрозу для стратегії нульової кількості ковід-випадків, якої дотримується Китай. До того ж, поширення мутованих варіантів коронавірусу становить небезпеку створення нової інфекційної хвилі у КНР.

Офіційно в Китаї немає заборони на подорожі, але водночас існує низка перешкод для осіб, які воліють кудись поїхати. Наприклад, згідно з розпорядженням національної комісії з охорони здоров'я, кожна особа, яка подорожує всередині країни, має не лише пред'явити свіжий тест на коронавірус. Вона також зобов'язана протягом 14 днів перебувати у режимі «спостереження за станом здоров'я», під час якого необхідно кілька разів на день повідомляти показники температури власного тіла. До того ж, деякі населені пункти повністю самоізолювалися на період святкування китайського нового року.

Багато китайців будуть раді, що нарешті завершиться рік Щура, який ознаменувався спалахом коронавірусу в світі. За китайським зодіаком, тепер настане рік Бика. Отже, прийдешній рік став роком білого металевого бика – астрологи вважають, що рік, який йде після високосного року, зазвичай буває спокійним і стабільним. Бик, величне створіння, має воістину ангельське терпіння і спокій. Працьовитість і завзятість – ось що відрізняє цю тварину від інших. І бажано, щоб саме під цим гаслом і пройшов весь 2021 рік. Бик любить людей, які не бояться відповідальності і сміливо йдуть вперед, долаючи всі труднощі і перепони на шляху до свого успіху. Удача і успіх будуть неодмінно супроводжувати тих, хто багато працював і терпляче чекав свого зоряного часу.