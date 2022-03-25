Як виїхати із анексованого Криму. Історія одного шляху

Було відчуття, що ти перебуваєш у в'язниці, просто вона розміром, як цілий півострів

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Росгвардия готовится заблокировать движение по Керченскому мосту в сторону России, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Такие действия могут стать ответом на настроения жителей полуострова, часть которых после начала полномасштабного вторжения России в Украину решила покинуть Крым.

Одним из тех людей, кто опробовал путь из Крыма в Европу в объезд захваченных Россией территорий на материковой Украине, стала героиня этого материала, которая не захотела назвать имя из соображений безопасности (ее имя известно редакции). Крым.Реалии публикуют ее монолог о том, каким оказался этот путь.

Почему я решила выехать из Крыма

Я не живу в Крыму уже несколько лет, и приехала в гости. Я отказалась от российского паспорта и при въезде на полуостров каждый раз заполняю миграционную карту как иностранная гражданка, несмотря на то, что у меня есть ВНЖ.

Я родилась и росла в свободной стране, но оказалась там, где ты не можешь сказать все, что думаешь, или определить вектор своих мыслей и чувств. А молчать после 24 февраля стало невыносимо. Еще один момент: ощущение того, что ты находишься в месте, которое контролирует страна-агрессор, очень угнетает.

Наконец, сыграл свою роль и фактор безопасности, потому что оставаться гражданину Украины в Крыму мне казалось небезопасным. Было ощущение, что ты находишься в тюрьме, просто она размером с целый полуостров.

Какие варианты были

Я нашла группу в телеграме, где пользователи обменивались опытом и способами, как можно уехать из Крыма. Оказалось, что возможных путей не так много.

Ближайшие российские аэропорты, из которых на тот момент можно было вылететь из страны, находились в Сочи и Минеральных водах. Главное направление заграничного полета – Турция. Но прямой рейс был один, и купить на него билеты оказалось нереально, остальные рейсы с пересадкой в Москве. Один билет стоил около 130 тысяч рублей, а в какой-то момент цена билета до Стамбула взлетела до двух тысяч долларов.

В телеграме я прочла историю человека, который проехал в Латвию с таким же набором документов, как у меня (украинский внутренний и загранпаспорт, миграционная карта). Я поняла, что если найти попутчиков, этот вариант вполне возможен.

Наконец я нашла в чате людей, которые возвращались из Крыма на материковую Украину. Они выезжали вечером. Для того, чтобы принять решение, у меня оставалось два часа.

Путь по России

Мои попутчики были на машине на украинских номерах. Я проехала с ними города и области России, о которых раньше читала только в книжках: Тула, Смоленская область, Воронеж, Псковская область...

Весь путь до Европы нам приходилось обедать и ужинать в столовых. Никаких тебе кафе. И это был такой флешбек в 90-е: потому что эти столовые не имели ничего общего, например, с привычной нам Пузатой хатой – прям настоящие советские столовые. В итоге, я не смогла там ничего есть, и питалась бургерами, купленными на заправке. Справедливости ради надо отметить, что мои попутчики ели в столовых без проблем.

Хотя тем, кто хочет повторить этот путь, я рекомендовала бы взять еду с собой. Лучше приготовленной домашней еды ничего не встретится.

Относительно цен: все стоило весьма недорого. Это касается не только еды, но и ночлега. Водитель у нас был один, поэтому нам приходилось останавливаться в придорожные отельчиках. Одно или двухместный номер мог стоить от одной до двух тысяч рублей. Номера приличные: может, и старенькие, но чистые, теплые, с ванной и горячей водой.

Гостиницы высматривали сперва просто по дороге, потом я начала выискивать их в Гугл-картах. В центрах и других крупных городах их достаточно. Единственное, если водитель у вас один, нужно рассчитать, сколько займет путь до следующей гостиницы. Потому что у нас был момент, когда мы ехали среди деревень, гостиниц не было, а водитель от усталости уже просто засыпал за рулем.

Допрос на границе

На границе с Латвией мы простояли в очереди 14 часов. Параллельно стояла огромная очередь из фур – они там находились уже пятый день. Были еще пешие: один из них постучался в нашу машину с просьбой взять его. Люди, решившие перейти границу пешком, на тот момент простояли около 20 часов. При этом там нет помещений для ожидания, и они вынуждены были стоять на улице с детьми.

Когда подошла наша очередь, сотрудник погранслужбы назвала мою фамилию и попросила пройти с ней.

Меня завели в комнату, в которой сидели четверо сотрудников ФСБ. Двое из них молчали и сидели в стороне, третий меня допрашивал, а четвертый залез в мой телефон. Я попросила не смотреть мои фото, потому что это личное, но не знаю, выполнил ли он мою просьбу.

Как я поняла, главное, что его интересовало в телефоне – это моя переписка в мессенджерах и подписка на каналы и группы. Поэтому тем, кто планирует пересекать границу, лучше принять меры, чтобы от вашего телефона получили минимум информации о вас. Я рекомендую не просто удалять приложения, а чистить все в нем, потому что отсутствие всех мессенджеров может вызвать подозрение. Кроме того, они могут установить их заново, и если у вас там есть резервное копирование, то соответственно, восстановятся все ваши переписки, и можно будет их прочесть. Поэтому лучше почистить всю переписку и оставить какие-то минимальные чаты, которые не предоставляют никакой информации от вас.

Причиной допроса, как я предполагаю, был мой отказ от российского паспорта. Допрос начался с вопроса, почему я отказалась.

Допрос был достаточно стандартным, как я понимаю. Сотрудник ФСБ держал бланк, из которого читал вопросы и тезисы. В первую очередь, это были вопросы касательно моего отношения к ситуации (войне России с Украиной, – КР) , касательно «ЛДНР», касательно возможных связей, как они сказали, с «украинскими националистическими организациями», касательно профессиональной деятельности.

Как мне кажется, самый оптимальный вариант в этой ситуации – «включить дурочку», не демонстрируя страха, чтобы они не начали давить еще сильнее. Я сделала вид, что не понимаю происходящего.

Мы беседовали около 40 минут. В конце разговора мне сказали, что чисто по-человечески предупреждают: мол, я не смогу попасть больше в Крым. Позже юристы меня успокоили, что, вероятно, меня просто пугали, потому что мне не дали никакого протокола, и я ничего не подписывала.

Одним допросом испытания не ограничиваются. Тебе говорят: ждите. И ты ждешь, не понимая, как будут развиваться события дальше.

Через полтора часа ожидания мне наконец поставили штамп в украинский загранпаспорт, и я смогла выехать из России.

В Европе

Латвия встретила нас снегом. Здесь у пограничников вопросов не было, мы прошли их достаточно быстро, минут за 40.

Конечно, я думала о том, что прокладывая маршрут через Россию в обход пунктов пропуска в Херсонской области, я нарушаю украинское законодательство, и ,как минимум, это грозит мне административным штрафом. Однако других вариантов не было.

Это был первый раз, когда я проехала по мосту через Керченский пролив – до этого я не была там принципиально. Говорили, что там могут остановить, сфотографировать и взять отпечатки пальцев, но мы проехали без проблем.

Сейчас я в Европе, и мой горизонт планирования – одна неделя. Потому что я нашла место, где могу остаться на неделю.

Я отправилась в Европу из Крыма, но попала в те же условия, в которых оказываются люди, которые выезжают с материковой Украины. Я осталась без работы и у меня нет вещей. Но с другой стороны, у меня есть понимание того, что на самом деле важно.

А важно – возможность быть тем, кто ты есть.

Джерело: Крим.Реалії