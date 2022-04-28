Як Польща хоче змінити ринок праці для українців через війну

Польща зголосилася допомагати Україні у післявоєнній відбудові й готова для цього змінити ринок праці

Польща може бути однією з найактивніших учасників процесу повоєнної відбудови України. Сама ж Україна після війни може стати привабливим місцем для роботи для поляків, особливо для висококласних спеціалістів та інженерів. Таким є прогноз аналітичного центра агенції працевлаштування Gremi Personal.

Міністерство державних активів Польщі надіслало запит у польські держкомпанії про їхню готовність брати участь у процесі відбудови України після закінчення російського вторгнення. Про це повідомило видання Rzeczpospolita з посиланням на власні джерела в уряді.

«Зараз Польща посилює зв’язки з Україною на політичному, але й на «людському» рівні, в тому числі й приймаючи біженців. А довгостроковим ефектом може бути ще більше посилення економічної співпраці. Згодом може з’явитися багато цікавих спільних ініціатив – не лише в культурному чи особистому, але й в діловому вимірі», – повідомив власник агенції працевлаштування Gremi Personal Євген Кириченко.

За його словами, заяви про підтримку з боку західних інституцій та ініціативи українського уряду щодо дерегуляції економіки призведуть до того, що українцям буде вигідно залишатися працювати на батьківщині після війни – підвищаться зарплати, з’являться вакансії, особливо для чоловіків. Отже, повоєнна доля України вплине й на ринок праці у Польщі.

«З початком російського вторгнення з Польщі захищати Батьківщину виїхали кількасот тисяч українських чоловіків. Тепер в Україну повертаються також жінки, які раніше втекли від війни й так і не змогли інтегруватися чи знайти роботу в Польщі. Ситуацію погіршує той факт, що якщо до початку війни близько 30% вакансій для іноземців були доступні для жінок, то зараз таких вакансій вже майже немає», – переконує Євген Кириченко.

Віра в перемогу України на сході та півдні та виведення російських військ із півночі країни також спонукають українських жінок повертатися додому.

«Польським роботодавцям було б дійсно вигідно перелаштувати виробничі процеси під працю українок. Не тільки для того, щоб тимчасово залатати кадрові діри, а й тому, що інтеграція цих жінок у Польщі – це єдиний шанс, що до них згодом приєднаються їхні чоловіки й сини. Крім того, польський уряд має спростити легалізацію працівників з інших країн – як із Центральної Азії, так і, наприклад, з Індії, Індонезії чи Філіппін», – вважає Кириченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біженці з України можуть отримати кредит в Європі. Головне, що треба для цього зробити – це довести свою позитивну кредитну історію.