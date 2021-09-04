Як працюватимуть е-лікарняні в перехідний період: пояснює Фонд соцстрахування

Роз’яснення щодо перехідного періоду, який буде тривати до 1 жовтня

До 1 жовтня, коли в Україні закінчується перехідний період на електронні листки тимчасової непрацездатності, е-лікарняні вважаються виданими і стають готові до сплати через п’ять днів після закриття. Про це інформує пресслужба Фонду соціального страхування України.

Зокрема, у відомстві нагадують, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я від 28 серпня 2021 року перехідний період впровадження електронних лікарняних продовжено до 1 жовтня.

У Фонді соцстрахування пояснюють, що на цей час пацієнти все ще можуть отримати як паперові, так і е-лікарняні залежно від закладу охорони здоров’я, а в разі вагітності та пологів, захворювання на ВІЛ або психічного розладу мають бути видані виключно паперові листки непрацездатності.

Водночас зазначається, що окрім відстрочення повного переходу на електронні листки непрацездатності, наказом було внесено низку інших змін, зокрема, щодо набуття е-лікарняними статусу виданих.

«До завершення перехідного періоду е-лікарняні вважаються виданими і стають готовими до сплати через п’ять днів після закриття. Нагадаємо, раніше електронні лікарняні вважались виданими і ставали готовими до сплати на наступний день після закриття е-лікарняного», – ідеться у повідомленні.

Водночас у Фонді соцстрахування звертають увагу, що «електронний лікарняний в особистих кабінетах має статус «закритий» одразу з дати свого відкриття, однак він є закритим днем у майбутньому – відповідна дата закриття зазначена у е-лікарняному та є плановою датою завершення тимчасової непрацездатності або повторного огляду, після якого буде сформовано новий медичний висновок і створено продовжений е-лікарняний тощо».

Як пояснюють у відомстві, така тимчасова норма діятиме упродовж вересня та допоможе зменшити ризики помилок при формуванні е-лікарняних в окремих випадках – наприклад, коли працівник захворів одразу після прийняття на роботу та дані щодо його працевлаштування не встигли синхронізуватись, або дві застраховані особи мають тотожні прізвище, ім’я, по батькові і різницю лише в одну цифру в ідентифікаційному коді тощо.

Зазначається, що упродовж вересня протоколи обміну даними, інформаційні реєстри і системи доопрацюють, аби електронні лікарняні формувались на підставі медичних висновків чітко і без технічних помилок.

Відтак, як наголошують у Фонді соцстрахування, до жовтня е-лікарняний буде ставати підставою для призначення матеріального забезпечення через п’ять днів після свого закриття.

Повідомляється, що аби відслідковувати це було легше, статус е-лікарняного автоматично зміниться на «готово до сплати».

Відповідно, з цього дня роботодавець має упродовж не більш ніж 10 календарних днів призначити працівнику допомогу.

У Фонді соцстрахування інформують, що після завершення перехідного періоду готовим до сплати е-лікарняний буде ставати, як і передбачено, на наступний день після закінчення періоду тимчасової непрацездатності.

Як повідомлялося, МОЗ подовжив перехідний період для формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність, на основі яких формується електронний лікарняний, до 1 жовтня.

Раніше передбачалося, що перехідний період триватиме з 4 червня до 1 вересня 2021 року.