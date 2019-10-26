У Фонді соціального страхування пояснили, як страховий стаж впливає на розмір лікарняного



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Розмір виплат залежить від тривалості страхового стажу

За підсумками трьох кварталів 2019 року середньоденний розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності від Фонду соціального страхування України склав 274,75 грн.

Про це повідомляє Фонд соціального страхування України.

Повідомляється, що розмір допомоги з тимчасової непрацездатності зріс на 27,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«Розмір виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати працівника. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, невідпрацьованих з поважних причин», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей вид матеріального забезпечення виплачується Фондом соціального страхування, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності й до моменту одужання або встановлення МСЕК інвалідності (перші п’ять днів фінансуються за рахунок коштів роботодавця).

У залежності від страхового стажу розмір допомоги складає:

1) 50% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років;

2) 60% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 3 до 5 років;

3) 70% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 5 до 8 років;

4) 100% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж понад 8 років;

5) 100% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають пільги відповідно до законодавства, у тому числі, постраждалим учасникам Революції Гідності за страховими випадками, які настали з 25.07.2018.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня, заборгованість із виплати заробітної плати у Києві складає 185,8 млн грн. Зростання боргу відбулось переважно за рахунок нарощування боргів на 29 підприємствах-боржниках міста на загальну суму 12,6 млн грн, із них 15 державних – на суму 12 млн грн, а також виникнення боргів на 6 підприємствах на загальну суму 2,7 млн грн.