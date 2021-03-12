Як роблять щеплення в Німеччині. Важливі деталі для українців

У Німеччині лікарі перед щепленням кілька разів телефонують громадянам

Колишній заступник голови Донецької облдержадміністрації Євген Вілінський розповів у мережі Facebook, як відбувається вакцинування в Німеччині. Він докладно пояснив, як робили щеплення проти Covid-19 його матері, та порівняв із процедурою в Україні.

Вілінський зазначив, що за декілька тижнів до початку вакцинування його мати отримала опитувальник із питаннями щодо стану здоров’я та бажання вакцинуватись. За тиждень до дати щеплення їй надіслали запрошення до центру вакцинування.

«За декілька діб до щеплення їй перетелефонували, спитали про проблеми зі здоров’ям, попросили принести її медичну карту. За день до призначеної дати перетелефонували ще раз, поцікавились поточним станом здоров’я, поінформували, що вже мають її дані, медична картка не потрібна», – розповів він.

Вілінський зазначив, що в день щеплення мати в центрі вакцинування очікувала на процедуру пів години.

«Кожного, хто очікував, завели в окремий кабінет. Мати сміється, що виводили на щеплення, як у тюрмі, тобто поки вакцинована людина не вийде й не пройде коридором, наступного клієнта не запрошували. У коридорі ніхто не мав перетинатись. За чотири тижні процедура повторилась так само організовано», – поділився деталями Вілінський.

Колишній чиновник показав світлину, на якій відбувається процедура щеплення у Львові. На світлині – скупчення людей. «І це показове щеплення, можете уявити, як це відбувається у звичайних умовах. І добре, що хоч маски одягли», – додав Вілінський.

Щеплення у Львові. Фото: UNICEF

Нагадаємо, в Україні з 25 лютого триває вакцинація від Covid-19. Щеплення роблять індійською вакциною CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії. За 11 березня перше з двох щеплень проти коронавірусу зробили 8 859 людям. Загалом від початку кампанії з вакцинації першу дозу препарату отримали 38 237 людей.

Відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї. Також Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.

Днями Міністерство охорони здоров’я звернулося до Crown Agents щодо можливості надання інформації про вакцини Covishield виробництва Serum Institute of India. Мова про дату виробництва та строк придатності.

Німеччина не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусубритансько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.

Раніше три країни Європи – Італія, Норвегія і Данія – зупинили вакцинацію від коронавірусу дозами з партії ABV285 препарату фірми AstraZeneca. Влада уточнила, що це запобіжний засіб: у всіх випадках не доведено, що смерть якось пов'язана з наслідками вакцинації.

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