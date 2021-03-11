Німеччина не зупинятиме вакцинацію AstraZeneca після смертей пацієнтів
В даний час відомо про 11 випадків тромбоемболічних ускладнень в Німеччині, чотири людини померли
Німеччина не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.
Про це повідомили в Інституті розробки вакцин і біомедичних лікарських засобів імені Пауля Ерліха, який відповідає за допуск і контроль препаратів.
«До сих пір немає даних про те, що смертельний випадок в Данії пов'язаний з щепленням вакциною проти Covid-19 від AstraZeneca», – уточнили у відомстві.
В даний час відомо про 11 випадків тромбоемболічних ускладнень в Німеччині, чотири людини померли.
Однак зв'язку між вакцинацією і ускладненнями поки не виявлено.
Раніше три країни Європи – Італія, Норвегія і Данія – зупинили вакцинацію від коронавірусу дозами з партії ABV285 препарату фірми AstraZeneca.
Влада уточнила, що це запобіжний засіб: у всіх випадках не доведено, що смерть якось пов'язана з наслідками вакцинації.
Як повідомлялося, 11 березня Європейське агентство з лікарських засобів схвалило протикоронавірусну вакцину компанії Johnson&Johnson в межах ЄС.
Раніше Євросоюз схвалив застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.
В Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.
Станом на ранок 11 березня від початку кампанії з вакцинації в Україні першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.
Відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї.
Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.
Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.
- Вакцини, на які розраховує Україна. Повне досьє на кожен препарат
- Німці чатують, українці святкують. Як світ зустрічає третю хвилю пандемії
- Керівник Закарпатської обласної лікарні: Під час перших хвиль було 10% кисневозалежних, зараз – 80%
- Які вакцини потрібні для в’їзду в ЄС? Що треба знати українським туристам і заробітчанам