Німеччина не зупинятиме вакцинацію AstraZeneca після смертей пацієнтів

В даний час відомо про 11 випадків тромбоемболічних ускладнень в Німеччині, чотири людини померли

Німеччина не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.

Про це повідомили в Інституті розробки вакцин і біомедичних лікарських засобів імені Пауля Ерліха, який відповідає за допуск і контроль препаратів.

«До сих пір немає даних про те, що смертельний випадок в Данії пов'язаний з щепленням вакциною проти Covid-19 від AstraZeneca», – уточнили у відомстві.

В даний час відомо про 11 випадків тромбоемболічних ускладнень в Німеччині, чотири людини померли.

Однак зв'язку між вакцинацією і ускладненнями поки не виявлено.

Раніше три країни Європи – Італія, Норвегія і Данія – зупинили вакцинацію від коронавірусу дозами з партії ABV285 препарату фірми AstraZeneca.

Влада уточнила, що це запобіжний засіб: у всіх випадках не доведено, що смерть якось пов'язана з наслідками вакцинації.

Як повідомлялося, 11 березня Європейське агентство з лікарських засобів схвалило протикоронавірусну вакцину компанії Johnson&Johnson в межах ЄС.

Раніше Євросоюз схвалив застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.

В Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

Станом на ранок 11 березня від початку кампанії з вакцинації в Україні першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.

Відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї.

Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

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