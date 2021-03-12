МОЗ звернувся за дозволом оприлюднити інформацію про ковід-вакцину

Раніше МОЗ засекретив умови закупівлі вакцин від коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я звернулося до Crown Agents щодо можливості надання інформації про вакцини Covishield виробництва Serum Institute of India. Мова йде, про дату виробництва та строк придатності вказаної вакцин проти Covid-19. Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на відповідь заступниці міністра Світлани Шаталової.

Відповідь заступниці міністра охорони здоров’я – Світлани Шаталової

«Відповідно до вимог виробників, підписані договори про нерозголошення і конфіденційність, ініційовані цими компаніями, тому результати перемовин не можуть розголошуватись», – зазначили у МОЗ.

У відомстві наголосили, що мова йде про світові топ-компанії з бездоганною репутацією, які виготовляють вакцини від коронавірусної хвороби.

Також у листі МОЗ запевнили, що на момент відповіді на запит StateWatch, Crown Agents не відповіла на звернення міністерства.

На початку березня стало відомо, що МОЗ засекретив умови закупівлі вакцин від коронавірусу. Також відомо, що індійську вакцину CoviShield зареєстрували в Україні за заявою фірми, заснованої три місяці тому, Grace of God (перекладається як «Благодать Божа»).

В Україні з 25 лютого триває вакцинація від Covid-19. Від початку кампанії першу дозу отримали понад 30 тисяч українців. Щеплення роблять індійською вакциною CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

Разом з тим дев'ять країн призупинили вакцинацію AstraZeneca через випадки утворення тромбів у людей, які отримали щеплення.

Додамо, що за пів року YouTube видалив понад 30 тис. відео з фейками про вакцини. Акаунти, які причетні до поширення дезінформації про коронавірус, можуть заблокувати назавжди.

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