Як Верховний Головнокомандувач: Зеленський вирішив вакцинуватися з військовими

Раніше у МОЗ повідомляли, що першими мають вакцинувати 21 мільйон українців, які входять у групи ризику

Президент підтвердив, що робитиме це в прямому ефірі

Президент України Володимир Зеленський буде вакцинуватися разом із військовиками, але після того, як щеплення отримають українські медики. Це буде у першій частині плану вакцинації, але на другому етапі.

Про це Зеленський повідомив на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді», який відбувається 8 лютого у Києві.

«Точно буду вакцинуватися з нашими військовими. Як Верховний Головнокомандувач я це повинен робити. Це буде в першій частині, але на другому етапі», – сказав президент.

Зеленський також підтвердив, що готовий зробити щеплення від коронавірусу у прямому ефірі.

«Нам всім потрібно в прямому ефірі показати людям вакцинацію. Іншого виходу немає – тільки на собі», – зазначив він.

Минулого тижня очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що національний план вакцинування українців, затверджений напередодні МОЗ, можуть змінити заради того, аби президент Володимир Зеленський одним з перших отримав щеплення від коронавірусу.

Раніше у МОЗ повідомляли, що першими мають вакцинувати 21 мільйон українців, які входять у групи ризику. Поки Україна претендує на 16 млн доз вакцини, які мають безкоштовно передати у межах ініціативи COVAX. У лютому ми маємо отримати перші 117 тисяч доз.

Вакцина проти Covid-19 складається з двох доз, тобто 16 млн доз вакцини від COVAX вистачить на вісім мільйонів людей.