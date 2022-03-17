Рашисти не дають забрати людей з-під завалів театру в Маріуполі (фото)

Окупанти обстріляли співробітників СБУ, які намагалися дістати людей

Російські окупанти, що скинули на Маріупольський драматичний театр бомбу, тепер не дають забрати з-під завалів людей, які ховалися в бомбосховищі будівлі. Про це повідомляє полк «Азов-Маріуполь» у Telegram.

Співробітники Служби безпеки України, здійснивши спробу дістати громадян з-під завалів зруйнованого окупантами Маріупольського драматичного театру, потрапили під ворожий обстріл.

«Мало того, що росіяни скинули дві надпотужні бомби на приміщення, в якому ховалися цивільні, вони ще й не дозволяють надавати допомогу людям, які опинилися під завалами», - зазначили в полку.

Також військові показали, на що перетворився театр після бомардування.

Нагадаємо, 16 березня росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Дети».

17 березня стало відомо, що бомбосховище під драматичним театром витримало удар, люди залишилися живі.

Також 16 березня рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.

Напередодні окупанти обстріляли Маріуполь із моря.

Наразі в Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.

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